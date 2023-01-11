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Ticari taksi kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak'ta seyir halinde olan ticari taksi ile kamyonet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 11:55
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Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı

Ticari taksi kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı
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Zonguldak'ta kamyonla çarpışan ticari takside yolcu olarak bulunan aile hekimi ağır yaralandı. Kazada yaralanan taksi sürücüsü de bir süre olayın şokunu atlatamadı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Kozlu ilçesi Fatih Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Mehmet A. (57) idaresindeki plakası öğrenilemeyen Dacia marka ticari taksi ile Zekeriya O. (49) idaresindeki 67 AC 123 plakalı Mercedes marka kamyon çarpıştı. Kazada takside yolculuk yaptığı öğrenilen BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görevli aile hekimi Kübra K. (29) ağır yaralandı.
Direksiyon başında bir süre olayın şokunu atlatamayan sürücü Mehmet A. ile aile hekimi Kübra K. görev yaptığı hastaneye kaldırıldı. Kübra K.'nin durumunun ağır olduğu boynunda kırık olduğu öğrenildi.

Kozlu İtfaiyesi ekipleri kaza sonrası yeni bir kaza yaşanmaması için yola talaş döktü.

(Kaynak: İHA)

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