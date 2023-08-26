Zonguldak'ta trafik kazası: 4 yaralı

Ilıksu mevkiinde iddialara göre sürücüsü öğrenilemeyen otomobil kavşaktan dönmek istediği sırada, Ereğli istikametine seyreden Hasan K. (28) idaresindeki otomobille çarpıştı. Taklalar atıp duvara çarparak durabilen aracın şoförü Hasan K., araçta yolcu olarak bulunan Nurcan K. (46), Asel K. (8) ve Livanır K. (17) yaralandı.

Diğer araçta ise maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla ZBEÜ Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.