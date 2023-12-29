Zonguldak’ta uzman çavuş, birlikte yaşadığı kadını ormana götürüp, 10 el ateş ederek öldürdü

Kaynak: DHA
Zonguldak’ta uzman çavuş, birlikte yaşadığı kadını ormana götürüp, 10 el ateş ederek öldürdü
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde jandarma uzman çavuş, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını evinin yakınındaki ormana götürüp, tabancayla 10 el ateş ederek öldürdü.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda görev yapan 32 yaşındaki Uzman Çavuş Muhammet D., izin alarak dini nikahla birlikte yaşadığı 40 yaşındaki Yeliz Yolcuoğlu ile memleketi Zonguldak'a geldi.

Muhammet D. ile Yolcuoğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Muhammet D., Yolcuoğlu'nu evlerinden 150 metre uzaklıktaki ormana götürdü.

Muhammet D., burada tabancasıyla Yolcuoğlu'na 10 el ateş etti. Boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Yeliz Yolcuoğlu kanlar içinde yerde kalırken, Muhammet D. ise olay yerinden kaçtı.

112'Yİ ARAYIP KENDİNİ İHBAR ETTİ

Bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Muhammet D., kendini ihbar etti.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonucu Yolcuoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Muhammet D. ise 2 tabancasıyla birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı.

3 YAŞINDA ÇOCUKLARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Öte yandan, Muhammet D. ile Yolcuoğlu’nun 2019'dan bu yana birlikte oldukları ve 3 yaşında bir erkek çocuğuna sahip oldukları öğrenildi.

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