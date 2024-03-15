Zonguldak’taki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kaza Müftü Mahallesi eski terminal kavşağında mevkiinde yaşandı.

İddilara göre Özlem Ö. idaresindeki motosiklet ile seyir halindeyken yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yan devrildi.

Kazayı gören diğer araç sürücüleri olayı 112 acil ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Kısa süreli trafiğe kapanan yol araçların yoldan kaldırılmasından sonra trafiğe açıldı.

