Zonguldak’taki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Zonguldak’taki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza Müftü Mahallesi eski terminal kavşağında mevkiinde yaşandı.

İddilara göre Özlem Ö. idaresindeki motosiklet ile seyir halindeyken yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yan devrildi.

Kazayı gören diğer araç sürücüleri olayı 112 acil ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

aw163454-02.jpgKazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Kısa süreli trafiğe kapanan yol araçların yoldan kaldırılmasından sonra trafiğe açıldı.

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