Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de ödülü kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın galibi kim?

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de ödülü kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın galibi kim?
Hafta içi her gün TV8’de ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın galibi olarak büyük ödülü kazanan yarışmacı belli oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de ödülü kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın galibi kim?

Her hafta Cuma günü Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında hafta boyunca yarışmacıların değerlendirmesi sonucunda verilen puanlarla haftanın para ödülünü kazanan galibi belirleniyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de ödülü kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın galibi kim?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz’de yeni haftanın sonuna gelindi. Yemekteyiz yarışmasına katılan yarışmacılar hafta boyunca hazırlanan sofra ve yemekler için değerlendirme yaparak puan verdi.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Yıldız Aksu isimli yarışmacının diskalifiye olmasıyla 4 yarışmacı haftanın galibi olmak için kıyasıya mücadele etti.

Zuhal Topal büyük ödül 75 bin TL’ye veda eden isimleri açıkladı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Çağla isimli yarışmacı topladığı 12 puanla haftanın 3. oldu.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Seda, yarışmacılardan 15 puan ve Zuhal Topal'dan aldığı 8 puanla haftanın birincisi oldu ve para ödülünün sahibi oldu.

ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI KİMLER?

İbrahim Çağrı Ünal

Abdullah Yağız Akbulak

Çağla Özdöker

Sibel Seda Gölge

Yıldız Aksu - Diskalifiye oldu

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