Zülfü Livaneli 30 yıllık sessizliğini bozdu. Erdoğan'ın kazandığı 1994 seçimleri hakkında ilk kez konuştu

Sanatçı Zülfü Livaneli, 1994 yerel seçimlerinde İBB adayı olmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Livaneli, seçimin üzerinden 30 yıl geçmiş olmasına rağmen hala tartışıldığını belirtirken, "Adaylığı zoraki kabul edince “ortak aday” olmayı şart koştum. Ecevit’i ve Baykal’ı aradım. Desteklerini istedim. Ama kazanma şansları olmadığı halde hırsla mücadele ettiler" diye konuştu.

Seçim sürecinde başından geçenlerle alakalı 'değmezmiş' yorumu yapan Livaneli, "Aradan 30 yıl geçti ama hala 94 seçimleri konuşuluyor. Hem de yalan yanlış. Erdal İnönü’nün kurduğu SHP, İSKİ skandalından sonra yüzde 8’e düşmüştü. Aday olmam için aylarca baskı yapıldı, ricalar, dostluklar devreye girdi. Adaylığı zoraki kabul edince “ortak aday” olmayı şart koştum. Ecevit’i ve Baykal’ı aradım. Desteklerini istedim. Ama kazanma şansları olmadığı halde hırsla mücadele ettiler. Ankara’da da öyle oldu. 25 yıl her seçimde böyle davrandılar ve kentleri Refah’a teslim ettiler” dedi.

Livaneli, “Karşıma Çiller, Mesut Yılmaz, Erbakan, Susurlukçular ve basın çıktı. Yoketmeye çalıştılar. Kalp spazmı geçirip hastaneye düştüm. Seçimde de oylarımızı hunharca çaldılar. Değmezmiş" dedi.

NE OLMUŞTU?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP ile ittifakta yer almayacağını açıklarken, CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 94 seçimleri göndermesinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı 1994 seçimlerinde muhalefet iç tartışmalar nedeniyle bölünmüş, CHP'den çıkan partiler DSP'den Necdet Özkan, SHP'den Ömer Zülfü Livaneli İBB adayı olarak belirlenmişti.

İşte Erdoğan’ın 12 adayın katıldığı seçimi yüzde 25,19 oyla kazandığı 1994 seçim sonuçları: