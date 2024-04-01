Zülfü Livaneli'nin Ekrem İmamoğlu'nu göstererek anlattığı 'çığ hikayesi' yeniden gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Zülfü Livaneli'nin Ekrem İmamoğlu'nu göstererek anlattığı 'çığ hikayesi' yeniden gündem oldu
Yerel seçimin sonuçlanmasının ardından, 2019 yılında Zülfü Livaneli'nin anlattığı ‘çığ hikayesi’ sosyal medyada tekrar gündem oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun yeniden İstanbul Belediye Başkanı seçilmesiyle birlikte 2019 yılında Zülfü Livaneli'nin anlattığı 'çığ hikayesi' sosyal medyada yeniden viral oldu. Livaneli, ”Uzaklarda, karlı dağlarla çevrili bir köyde, çığ tehlikesi varmış. Bütün kuşaklar, doğan çocukları bile sustururlarmış. ‘Sus, çığ düşecek’ derlermiş. En ufak bir şey düştüğünde çığ düşecek diye bekliyorlarmış. Bir vadide yaşıyorlar ve birlikte yok olacaklardır. Kuşaklar boyu böyle gitmiş. Çığ korkusundan seslerini çıkaramamışlar. Bir gün bir çocuk doğmuş ve daha ağzını kapatmaya fırsat bulamadan haykırmış. Haykırınca, tüyler diken diken olmuş, eyvah gittik diye. Bakmışlar çığ yok. Hiçbir şey düşmüyor. Bunun üstüne yavaş yavaş sokaklara çıkmışlar. Cesaretleri artmış. Davullarla, zurnalarla şenlik yapmışlar. Çığ yokmuş aslında.” diyerek anlattığı hikayesini ”İşte o çocuk bugün aramızda” ifadeleriyle noktaladıktan sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu sahneye çağırmıştı.

Son Haberler
Galatasaraylı eski yönetici Fenerbahçe'ye müjdeyi verdi Spor
Galatasaraylı eski yönetici Fenerbahçe'ye müjdeyi verdi
Cinayetten 15 yıldır aranan şahıs yakalandı Yerel Haberler
Cinayetten 15 yıldır aranan şahıs yakalandı
Suudi Arabistan'da yağan dolu tüm çölü beyaza bürüdü Video
Suudi Arabistan'da yağan dolu tüm çölü beyaza bürüdü
Ali Koç'un flaş kararı. Fenerbahçe'ye yapılan kötülüğü Gürel Yurttaş açıkladı Spor
Ali Koç'un flaş kararı. Fenerbahçe'ye yapılan kötülüğü Gürel Yurttaş açıkladı
Manisa'da CHP'nin kazanmasına şaşıranlara cevabı vatandaş verdi Video
Manisa'da CHP'nin kazanmasına şaşıranlara cevabı vatandaş verdi
AKP'li başkan sonuçlar kesinleşmeden görevi CHP'li başkana devretti Gündem
AKP'li başkan sonuçlar kesinleşmeden görevi CHP'li başkana devretti
Hasan Arat seçim istedi Spor
Hasan Arat seçim istedi