Zülfü Livaneli'nin Ekrem İmamoğlu'nu göstererek anlattığı 'çığ hikayesi' yeniden gündem oldu

Ekrem İmamoğlu'nun yeniden İstanbul Belediye Başkanı seçilmesiyle birlikte 2019 yılında Zülfü Livaneli'nin anlattığı 'çığ hikayesi' sosyal medyada yeniden viral oldu. Livaneli, ”Uzaklarda, karlı dağlarla çevrili bir köyde, çığ tehlikesi varmış. Bütün kuşaklar, doğan çocukları bile sustururlarmış. ‘Sus, çığ düşecek’ derlermiş. En ufak bir şey düştüğünde çığ düşecek diye bekliyorlarmış. Bir vadide yaşıyorlar ve birlikte yok olacaklardır. Kuşaklar boyu böyle gitmiş. Çığ korkusundan seslerini çıkaramamışlar. Bir gün bir çocuk doğmuş ve daha ağzını kapatmaya fırsat bulamadan haykırmış. Haykırınca, tüyler diken diken olmuş, eyvah gittik diye. Bakmışlar çığ yok. Hiçbir şey düşmüyor. Bunun üstüne yavaş yavaş sokaklara çıkmışlar. Cesaretleri artmış. Davullarla, zurnalarla şenlik yapmışlar. Çığ yokmuş aslında.” diyerek anlattığı hikayesini ”İşte o çocuk bugün aramızda” ifadeleriyle noktaladıktan sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu sahneye çağırmıştı.