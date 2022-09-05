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Kara delik büyüyor. Bütçede açık beklentisi 500 milyar TL'ye çıktı

Orta Vadeli Program açıklandı, satır aralarından bütçe açığının dev rakamlara ulaşacağı ortaya çıktı. İşte o bütçe açığı 500 milyar liraya çıkması bekleniyor. Bütçe yılın ilk 7 ayında fazla vermişti ama son beş ayda işler değişecek gibi. Orta Vadeli Programa göre açık 500 milyar liraya yükselecek.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 17:32
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Açık beklentisi 500 Milyar TL'ye yükseldi. Bütçedeki kara delik büyüyecek

Kara delik büyüyor. Bütçede açık beklentisi 500 milyar TL'ye çıktı
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Kur Korumalı Mevduata ödenen paralar doğalgaz faturaları rüzgarı ters döndürdü. Bu yılın ilk 7 ayında bütçe fazla verirken, Orta Vadeli Programa göre bütçe açığı dev rakamlara çıkacağı öngörülüyor. Bu sonuç Orta Vadeli Programın satır aralarından çıktı. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan OVP’de, 2022 yılının ilk 7 ayında 29,5 milyar TL fazla veren merkezi yönetim bütçesinin yılın geride kalan 5 aylık döneminde 490,7 milyar TL açık vermesi bekleniyor.

HARCAMALARDAKİ ARTIŞIN NEDENİ ENERJİ

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre enerji sektöründe yüzde 348,39'luk artış dengeleri bozuyor. Bununla birlikte bütçe harcamalarında hızlı artış bekleniyor. 22 yılının  ilk 7 ayında toplam 1 trilyon 483 milyar TL olan bütçe harcamalarının yılın tamamında 3 trilyon 134 milyar TL’ye yükselmesi bekleniyor. Bu da harcamaların artacağını gösteriyor

OVP, 7 ayda 1462 milyar TL olan bütçe gelirlerinin de yılın tamamında 2 trilyon 673 milyar TL’ye yükseleceğini işaret ediyor. 

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