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AKP bir dönem daha kalırsa bakın neler olacak. Korku filmlerini andıran senaryoyu bizzat Hükümet açıkladı

AKP Hükümeti, 3 yıllık Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı. Dolar tahmini 2025 için 25,76 olarak açıklanırken enflasyon tahmini bu yıl için yüzde 65 olarak öngörüldü. Ekim 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanan "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nda ise ortalama dolar/TL kuru beklentisi 2021 için 8,30, 2022 için ise 9,27 idi.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 17:09
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Korku filmlerini andıran senaryoyu bizzat Hükümet açıkladı. AKP bir dönem daha kalırsa bakın neler olacak

AKP bir dönem daha kalırsa bakın neler olacak. Korku filmlerini andıran senaryoyu bizzat Hükümet açıkladı
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Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 2023-2025 dönemini kapsayan OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi.

Buna göre, büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 5 oldu. Ekonominin 2023'te yüzde 5, 2024 ve 2025 yıllarında ise yüzde 5,5 büyüyeceği öngörüldü

ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 65

Enflasyonun bu yıl yüzde 65 olacağı tahmin edilirken, enflasyon hedefi gelecek yıl için yüzde 24,9, 2024 için yüzde 13,8, 2025 için yüzde 9,9 olarak belirlendi.

Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2023'te yüzde 3,5, program dönemi sonunda ise yüzde 1,5 olarak gerçekleşeceği öngörüldü.

Programda, işsizlik oranının bu yıl sonunda yüzde 10,8 olacağına yer verilirken, gelecek yıl hedefi yüzde 10,4, 2024 yılı için yüzde 9,9 ve 2025 için ise yüzde 9,6 olarak tahmin edildi.

İHRACAT HEDEFİ 305 MİLYAR

İhracatın, 2022 sonunda 255 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilirken, 2023'te 265 milyar dolar, 2024'te 285 milyar dolar, program sonunda 305 milyar dolar olması hedeflendi.

İthalatın, 2022 sonunda 360 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi, 2023'te 345 milyar dolar, 2024'te 363 milyar dolar, 2025'te de 384 milyar dolar olması öngörüldü.

DOLAR'DA KORKUTAN SENARYO: 25 LİRA

Hükümet milli gelir için tahminlerini TL ve ABD Doları cinsi de paylaştı. Bu tahminlere göre hükümetin ortalama dolar/TL kuru tahminleri 2022 yılı için 16,62, 2023 yılı için 21,52, 2024 yılı için 24,62, 2025 yılı için 25,76 oldu.

Öte yandan Ekim 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanan "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nda ortalama dolar/TL kuru beklentisi 2021 için 8,30, 2022 için ise 9,27 idi.

CARİ FAZLA HEDEFİ OVP’DE YOK

Şirketlere ucuz kredi sağlamak için faizleri indiren ancak enflasyonu ve döviz kurlarını patlatan hükümetin en büyük vaadi cari fazla vermekti ancak OVP’de bu hedef yer almadı.

2021’de 13,6 milyar dolar olan cari açığın 2022’de 47,3 milyar dolara yükselmesini bekleyen hükümet, 2023’te 22 milyar dolarlık, 2024’te 13,7 milyar dolarlık, 2025’te 10 milyar dolarlık açık bekliyor.

BÜTÇE AÇIĞI BEKLENTİSİ 461 MİLYAR LİRA

OVP’de merkezi yönetim bütçesine ilişkin gelir, gider ve denge tahminleri de yer aldı. Buna göre, 2021’de 201,5 milyar TL olan merkezi yönetim bütçesi açığının 2022’de 461,2 milyar TL’ye yükseleceği öngörülürken, 2023 için 659,4 milyar TL, 2024 için 582,7 milyar TL, 2025 için 409 milyar TL açık tahminlerine yer verildi.

2021’de 180,9 milyar TL olan merkezi yönetimin faiz harcamalarının 2022’de 329,8 milyar TL’ye, 2023’te 565,6 milyar TL’ye, 2024’te 697,8 milyar TL’ye, 2025’te 774,5 milyar TL’ye yükseleceği öngörüldü.

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