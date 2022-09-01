Dalgalar tekneleri yuttu. Avşalılar korkudan evlere saklandı

Marmara'da dün öğleden sonra bastıran kuvvetli rüzgâr, Balıkesir'in tatil bölgelerinden yaz aylarında nüfusu 2000’den 150 bine kadar çıkan Avşa Adası'nda, yaşamı olumsuz etkiledi. Saatte 40 kilometre hızla esen rüzgârda oluşan dalgalar nedeniyle 5 sandal battı.

Bazı vatandaşların sandallarını kurtarmak için kıyafetleriyle denize girdikleri anlar, cep telefonu ile görüntülendi. Batan sandallar ise rüzgârın etkisini kaybetmesi sonucu denizden çıkartıldı.

Bu arada Avşa Adası'nda önceki gece kayalıklara çarpan yat su aldı. Batma tehlikesi geçiren yat Deniz Mahallesi'nde bulunan limana çekildi.

SARI UYARI YAPILMIŞTI

İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale için sarı uyarı yapıldı.

Yağışların; Marmara’nın doğusu ve Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

DHA