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Bangladeş'te 'Sitrang' fırtınası: 13 ölü

Bangladeş'te son günlerde etkili olan tropikal fırtına nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 12:04
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Bangladeş'te son günlerde etkili olan tropikal Sitrang fırtınası nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş'te 'Sitrang' fırtınası: 13 ölü
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Yetkililer, tropikal fırtına Sitrang nedeniyle dün ülkenin sahil kesimlerinde yüz binlerce kişiye yönelik tahliye emri çıkardı.

Ülkenin güneyindeki sahil şeridinde ise aşırı yağışlar bazı bölgelerde sellere yol açtı.

Bangladeş Meteoroloji Dairesi, fırtınanın hızının dün bazı bölgelerde saatte 88 kilometreye kadar çıktığını kaydetti.

Bangladeş basınında yer alan haberlerde, çoğu yerleşim yerinde ağaçların köklerinden söküldüğü ve yolların ulaşıma kapandığı, afette 13 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yetkililer, ülke çapında geçici olarak 3 havaalanının hizmet dışı olacağı, nehirlerdeki ulaşımın iptal edildiği bilgisini paylaşırken balıkçılara ise denize açılmamaları tavsiyesinde bulundu.

160 milyon nüfuslu Bangladeş'te, coğrafi özellikler nedeniyle sel ve fırtına gibi doğal afetler sıklıkla görülüyor.

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