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Günün dehşete düşüren haberi. Bir evden 6 ceset çıktı

Elazığ’da bir evde 6 kişi ölü bulundu. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis doğalgaz ihbarı üzerine gittiği evde başlarından vurulmuş altı kişinin cesediyle karşılaştı. Bir öğretmenin, ailesini katlettikten sonra intihar ettiği öne sürüldü.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 15:44
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Bir evden 6 ceset çıktı. Günün dehşete düşüren haberi Elazığ'dan geldi

Günün dehşete düşüren haberi. Bir evden 6 ceset çıktı
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YENİÇAĞ

Günün en korkunç haberi Elazığ'dan geldi. Doğalgaz kaçağı için bir eve giren polis ekipleri, 6 kişiyi kafasından silahla vurulmuş halde buldu. Aktif olarak görev yapan bir öğretmenin, ailesini katlettikten sonra intihar ettiği öğrenildi.
Olay, merkez Salıbaba Mahallesi Ümran Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen öğretmen Hüseyin F., henüz bilinmeyen bir nedenle eve girip ailesi ile tartıştı. Tartışmanın ardından Hüseyin F., yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı. Hüseyin F., babası Cuma Ali, annesi Zeynep, kardeşi Remziye ve engelli kardeşleri Yusuf ve Mesut'a ateş ettikten sonra silahı başına dayayarak intihar etti.
POLİS DOĞALGAZ KAÇAĞI İHBARI İÇİN GİTTİ 
Doğal gaz kaçağı ihbarı yapılmasının ardından polis ve itfaiye ekipleri bölgeye intikal etti. İhbarın yapıldığı eve giren ekipler, içeride 6 kişiyi kafasından vurulmuş halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, özel harekat ve destek ekipleri sevk edildi. İçeri giren sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede 6 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Hüseyin, Zeynep, Remziye, Cuma Ali, Yusuf ve Mesut F.'nin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Görüntü:İHA

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