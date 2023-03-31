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Her anı korkunç. Hakim eşini bıçaklayıp kızgın yağ ile yakan kadın intihar etti

Kadıköy'de yaşanan olayda, Anadolu Adliyesi'nde görevli Hakim Necmi Arslan (54) ile eşi Hande Arslan (43) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 22:35
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Her anı korkunç. Hakim eşini bıçaklayıp kızgın yağ ile yakan kadın intihar etti

Her anı korkunç. Hakim eşini bıçaklayıp kızgın yağ ile yakan kadın intihar etti
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Çiftin çocukları kreşteyken yaşanan tartışmanın ardından Hande Arslan, önce eşini bıçakladı, ardından üzerine kızgın yağ dökerek yaktı. Hande Arslan daha sonra ise, evlerinin 3. katındaki balkondan kendisini aşağı attı.

Olayın haber alınmasının ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı halde yerde yatan Hande Arslan, ambulansla Göztepe Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, dairede başka birinin olup olmadığını öğrenmek için kapıyı çilingirle açtı. İçeri girdiklerinde, hakim Necmi Arslan'ı bıçaklanmış halde yerde yatarken buldular. Sağlık ekipleri, Necmi Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından Necmi Arslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Hande Arslan'ın eşini bıçakladıktan sonra balkondan aşağı atladığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

'ÇOCUKLARI KREŞTEYMİŞ'

Arslan ailesinin komşularından Durukan Doğan, "Aslında boştu yer dönüp baktığımda yerde birisi yatıyordu Başında 3-4 kişi vardı Biz bayıldı diye düşünmüştük. Sonra insanlar yukarıya bakınca herhalde dedik düştü atladı. İlk düştüğü anda yerde kan yoktu ondan sonra cinayet vakası olduğunu öğrendik. Eşinin hakim olduğunu öğrendik. Ondan sonra da intihar girişiminde bulunduğunu ve atladığını öğrendik."

Mahalle esnafı Saffet Sümer, “Biz sonradan fark ettik. Hanımefendi kocasını öldürmüş, kocasının hakim olduğunu söylediler. Komşumuz yanımızda. Kadın da 3. kattan atmış kendisini aşağı. 2 tane çocuğu var diyorlar. Biri 3 yaşında, biri 5-6 yaşında. Kreşteymiş çocukları. Kadını hastaneye kaldırdılar. Eşi de rahmetli olmuş." dedi.

Bina görevlisi Murat Taşçıoğlu ise, “Bana sabah haber verdiler. Ben de indim baktım 8 numarada oturan komşu. Ben ilk kendi düştü diye sandım. Bilmiyorduk olayı. Sonradan araştırınca öğrendik. Eşini bıçaklamış aşağı düşmüş. Eşi Anadolu Adliyesi'nde hakimlik yapıyor. Eşine ulaşamayınca tekrar polis çağırdık." diye konuştu. Ailenin komşusu olduğunu söyleyen başka bir kişi ise, kadının ilk önce hakim eşini bıçakladığını ardından da kendini 3. kattan aşağı attığını söyledi.

 

 

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