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  • Ayşe’yi katleden kocaya istenen ceza belli oldu! Öldürüp sosyal medyada 'gururlu hissediyor' yazmıştı

Ayşe’yi katleden kocaya istenen ceza belli oldu! Öldürüp sosyal medyada 'gururlu hissediyor' yazmıştı

Çanakkale’de boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Korur'u (39) av tüfeğiyle öldürüp, sosyal medyadan 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapan Gencay Korur (41) hakkında iddianame tamamlanırken, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 12:04
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Çanakkale’de eşi Ayşe Korur öldürüp sosyal medyada gururlu hissediyor yazan Gencay Korur’da ağırlaştırılmış müebbet istemi

Ayşe’yi katleden kocaya istenen ceza belli oldu! Öldürüp sosyal medyada 'gururlu hissediyor' yazmıştı
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Bayramiç ilçesinde oturan Ayşe Korur, geçimsizlik yaşadığı, 2 çocuğunun babası, 17 yıllık eşi Gencay Korur'u 1 yıl önce terk edip, Ezine ilçesindeki babaevine dönerek boşanma davası açtı. Düğünlerde çalgıcılık yapan Gencay Korur, geçen yıl 9 Ağustos'ta, boşanma davaları süren eşi ile konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Gencay Korur, burada yanında getirdiği av tüfeği ile eşini öldürüp, kaçtı. Sosyal medya hesabından 'Ayşe Korur hakkın rahmetine kavuştu, ben namusumu temizledim, herkese duyurulur' yazıp, 'gülen yüz' ifadesi ve 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapan Gencay Korur, polis ekiplerince İzmir'in Dikili ilçesinde yakalanıp, tutuklandı.

TÜFEĞİ BAHÇESİNDEKİ HURDA ARACA SAKLAMIŞ

Tutuklu Gencay Korur hakkında düzenlenen iddianamede savcı, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. İddianamedeki ifadesinde; eşinin yanına barışmak için gittiğini öne süren Gencay Korur, "Eşim ile hem aramızın açık hem de ailesinin kalabalık olması nedeniyle tüfekle gittim. Tüfeği kayınvalidemin bahçesindeki hurda aracın içine bıraktım. Olay yeri olan kayınvalidemin evine gittiğimde, eşimi dışarıda tek başına otururken gördüm. Saklandığım için beni görmedi. Saklandığım yerde eşimin telefonunu dinlemeye başladım. Eşimin bir erkekle konuştuğundan şüphelendim. Tüfeği sakladığım yerden aldım ve eşim eve girdikten sonra pencereden içeri bakarak, 1 el ateş ederek çekyattaki Ayşe'yi vurdum. Olay yerinden hızlıca uzaklaştım. Ardından İzmir'e gitmek için yola çıktım. Daha sonrasında ise polis ekipleri İzmir'e bağlı Dikili ilçesinde beni yakaladı" dedi.

Sosyal medyadaki paylaşımına ilişkin de Korur, "Dosya içeriğindeki bütün paylaşımları ben yaptım. Eşimi öldürdüğüm için pişmanım" dedi.

(Kaynak: DHA)

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Teist
29.01.2023 12:32
Ömür boyu hapis.  
 
Leyla
29.01.2023 12:09
Erkek müsveddesi  
 
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