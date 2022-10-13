Katar'daki Dünya Kupası'nda LGBT tartışmasına son noktayı Nasser Al Khater koydu

LGBT+ üyelerinin Katar’a gelmesinde sorun olmayacağını söyleyen Khater, ülkeye yönelik eleştirilerde bulunanlar için sert ifadeler kullandı.

Katar 2022 FIFA Dünya Kupası CEO’su Nasser Al Khater, 10 ülkenin ayrımcılıkla girişimin bir parçası olarak Dünya Kupası’nda gökkuşağı renklerinin yer aldığı kol bandı takma planı hakkında açıklamalarda bulundu.

İngiltere Milli Takım kaptanı Harry Kane, eşcinsel ilişkilerin suç sayıldığı Katar’da, gökkuşağı renklerinde “One Love” yazılı kol bandı takmaya hazırlananlar arasında. FIFA tarafından bu kol bandına henüz izin verilmemiş olmasına rağmen, İngiltere Futbol Federasyonu, para cezası riskine rağmen Kane’in kol bandını takması konusunda ısrarlı.

Katar Dünya Kupası CEO’su Nasser Al Khater, kol bandı kullanımını onaylamanın FIFA’ya bağlı olduğunu söyledi. Katarlı yetkililer, LGBT+ topluluğu üyelerinin Dünya Kupası’na kabul edileceği konusunda ısrarcı ancak, ülke turnuva öncesi yasaları değiştirmeyi reddediyor.

Nasser Al Khater "LGBT taraftarlara kapımız açık. İsteğimiz; insanların kültürlere saygılı olması. Başkalarına ve kamu malına zarar vermedikleri sürece herkese 'hoş geldiniz' diyebiliriz. Bu konuda endişelenecek bir durum yok." dedi.