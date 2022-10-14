﻿Türkiye ile Katar arasında ikili anlaşmaların imzaları atıldı

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Erdoğan ile El Sani arasında saat 16.30'da yapılan baş başa görüşmenin ardından Türkiye ile Katar arasında 'Yüksek Stratejik Komite Oturumu' gerçekleştirildi.
Oturumun ardından iki devlet arasındaki ikili anlaşmaların imzaları atıldı. Ardından Erdoğan tarafından verilen akşam yemeğine geçildi.
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