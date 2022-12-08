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Kasım'da dev faiz ödemesi. Faiz düşürüldü faiz giderleri artırıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kasım ayındaki nakit gerçekleşmeleri açıklandı. İşte o veriler kafaları karıştırdı çünkü Kasım ayında bütçe 99 milyar 642 milyon lira fazla verdi ama faize giden para dudak uçuklattı. Faiz düşürülüp, faiz giderleri mi artırıldı?

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 10:27
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Faiz düşürüldü faiz giderleri artırıldı. Kasım'da dev faiz ödemesi

Kasım'da dev faiz ödemesi. Faiz düşürüldü faiz giderleri artırıldı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Kasım ayında ödediği faiz miktarı dudak uçuklatacak cinsten... Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 351 milyar 213 milyon lira, nakit giderleri 251 milyar 570 milyon lira oldu. Kasım'da bütçe 99 milyar 642 milyon lira fazla verdi ama alt satırdaki faiz ödemelerinın toplam rakamı kafaları karıştırdı. Faiz düşürüldü ama faiz giderleri arttı mı sorusunu akıllara getirdi. Çünkü Kasım ayında 21 milyar 658 milyon lira faiz ödemesi gerçekleşti. 

Hazine'nin rakamlarına göre faiz dışı giderler 229 milyar 912 milyon lira, faiz ödemeleri ise 21 milyar 658 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 121 milyar 300 milyon lira fazla verdi.

Kasım ayında nakit dengesinde, 99 milyar 642 milyon liralık fazlalık oluştu.Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 3 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Kur farklarından kaynaklanan artış 3 milyar 283 milyon lira olarak

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