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Hazine küresel tefecilerden 2 milyar dolar yüzde 9 faizle borç aldı. Bu parayı torunlarınız torunu ödeyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak 2028 vadeli tahvilin artırımında 2 milyar dolarlık ihraç gerçekleştirdi. Buna göre faizleri indirmekle övünen iktidar 5 yılda yüzde 9’dan yıllık 180 milyon dolar faiz ödeyecek.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 12:06
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Bu parayı torunlarınız torunu ödeyecek. Hazine küresel tefecilerden 2 milyar dolar yüzde 9 faizle borç aldı

Hazine küresel tefecilerden 2 milyar dolar yüzde 9 faizle borç aldı. Bu parayı torunlarınız torunu ödeyecek
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kupon oranı yüzde 9,875 olan Ocak 2028 vadeli tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 9 oldu. Faizleri düşürdüğünü “iddia eden” iktidar, yapılan hesaba göre, bir yılda 180 milyon dolar faiz ödeyecek. Bu ihraçla birlikte, Ocak 2028 vadeli tahvilin toplam tutarı 3,5 milyar dolar oldu.

2 MİLYAR DOLAR BORÇ ALINDI
Yabancı tefecilerden yıllık yüzde 9 faizle 2 milyar dolar borç alan Hazine, Ocak 2028 vadeli tahvilin artırımına 150’ye yakın yatırımcı, artırım tutarının 2,5 katından fazla talep gösterdiğini paylaştı.

2022 İÇİN DIŞ BORÇ DÖNÜŞÜ 12,9 MİLYAR DOLAR
Tahvilin yüzde 55’i Orta Doğu, yüzde 22’si Birleşik Krallık, yüzde 13’ü ABD, yüzde 6’sı diğer ülkeler ve yüzde 4’ü Türkiye’deki yatırımcılara satıldı.
Bu tahvil ihracıyla birlikte 2022 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 11 milyar ABD doları tutarında finansman sağlandı. Hazine'nin 2022 için 12,9 milyar dolarlık dış borç dönüşü bulunuyordu.
 

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merdanoğlu
2.12.2022 12:56
anlamadığım halktan niye aynı faizi verip dolar almıyor malum dolara faiz vermiyor bankalar bari para dışarı gideceğine içeride kalır  
 
Ramiz Ağa
2.12.2022 12:51
Nebaticiğim senden adam olmaz.bakan hiç olmaz  
 
Bilo
2.12.2022 12:28
Allahtan bizim reis çok imanlı faize karşı yoksa halimiz nice olurdu:)))))  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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