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Prof. Dr. Erinç Yeldan açıkladı. AKP'nin yeni ekonomi modeli faiz lobisine 'servet' transfer etti

Prof. Dr. Erinç Yeldan, AKP'nin 'Yeni Ekonomik Model'ine ilişkin değerlendirmede bulundu. Yeldan, "AKP, iktidarının başından bu yana özellikle finans sermayesinin en gözde partisi olagelmiştir" dedi. 

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 14:41
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AKP'nin yeni ekonomi modeli faiz lobisine 'servet' transfer etti. Prof. Dr. Erinç Yeldan açıkladı

Prof. Dr. Erinç Yeldan açıkladı. AKP'nin yeni ekonomi modeli faiz lobisine 'servet' transfer etti
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AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Kasım 2021'de Merkez Bankası toplantısı öncesi TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" dedi. Erdoğan'ın bu açıklamalarıyla birlikte Merkez Bankası art arda faiz indirimi yaparak politika faizini yüzde 19'dan yüzde 9'a indirdi.

Faiz indirimiyle birlikte enflasyon ve kur krizi patlak verirken, kur korumalı mevduat sistemiyle döviz kuru dizginlenmek istendi. Ancak ekonomistler yeni planının "örtülü bir faiz artırımı" anlamına geldiğini belirterek, Hazine'ye getirilecek yükün ekonomi üzerinde orta ve uzun vadede risk yaratabileceğine dikkat çektiler.

FAİZ LOBİSİNE NE OLDU?

Bu gelişmelerle bankacılık sektörü net kârı, 2022 yılı ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 408 artışla 335 milyar 918 milyon TL olarak gerçekleşti.

Konuya ilişkin 'Yeni Ekonomik Model'in dayanılmaz yalnızlığı başlıklı bir yazı kaleme alan Prof. Dr. Erinç Yeldan, "Faiz lobisi diye şeytanlaştırılan finans kapitalinin gelir kaynaklarının kurutulması şöyle dursun, bankacılık kesimi özelinde daha net olmak üzere, finansal sistemin gelirleri bilakis daha da arttırıldı. Finans sermayesine yaratılan bu kaynak transferi Yeni Türkiye Modeli’nin ayırt edici özelliklerinin başını çekiyor. Bu bakımdan, aksi yöndeki tüm propaganda neşriyatına karşın, AKP, iktidarının başından bu yana özellikle finans sermayesinin en gözde partisi olagelmiştir" dedi.

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Hüseyin Korkmazoğlu
13.12.2022 15:27
Bunun adı, Organize Suç Ortaklığı.  
 
düşünüyorum
13.12.2022 15:03
KK 280 milyar dolar buldu artık bol bol harcarsınız, aldığı adamlar babasının oğludur diyeceğim ama kardeşi rahmetli bildiğim kadarı ile AKP li idi. ondan almış olamaz, kk 280 için faiz vermeyecek  
 
şerefli adam
13.12.2022 14:46
siz istedinizki cari açığı yurt dışından hanstan firigmandan aldiği faizli para ile kapatsin hansa vereceğine kendi vatandaşına verse daha iyi değil mi  
 
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