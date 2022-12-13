Prof. Dr. Erinç Yeldan açıkladı. AKP'nin yeni ekonomi modeli faiz lobisine 'servet' transfer etti

AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Kasım 2021'de Merkez Bankası toplantısı öncesi TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" dedi. Erdoğan'ın bu açıklamalarıyla birlikte Merkez Bankası art arda faiz indirimi yaparak politika faizini yüzde 19'dan yüzde 9'a indirdi.

Faiz indirimiyle birlikte enflasyon ve kur krizi patlak verirken, kur korumalı mevduat sistemiyle döviz kuru dizginlenmek istendi. Ancak ekonomistler yeni planının "örtülü bir faiz artırımı" anlamına geldiğini belirterek, Hazine'ye getirilecek yükün ekonomi üzerinde orta ve uzun vadede risk yaratabileceğine dikkat çektiler.

FAİZ LOBİSİNE NE OLDU?

Bu gelişmelerle bankacılık sektörü net kârı, 2022 yılı ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 408 artışla 335 milyar 918 milyon TL olarak gerçekleşti.

Konuya ilişkin 'Yeni Ekonomik Model'in dayanılmaz yalnızlığı başlıklı bir yazı kaleme alan Prof. Dr. Erinç Yeldan, "Faiz lobisi diye şeytanlaştırılan finans kapitalinin gelir kaynaklarının kurutulması şöyle dursun, bankacılık kesimi özelinde daha net olmak üzere, finansal sistemin gelirleri bilakis daha da arttırıldı. Finans sermayesine yaratılan bu kaynak transferi Yeni Türkiye Modeli’nin ayırt edici özelliklerinin başını çekiyor. Bu bakımdan, aksi yöndeki tüm propaganda neşriyatına karşın, AKP, iktidarının başından bu yana özellikle finans sermayesinin en gözde partisi olagelmiştir" dedi.