Hazine 2 ihalede 33,9 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ilk ihalede, 5 yıl (1743 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 5,14 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 10,26, bileşik faiz yüzde 10,52 oldu.

Nominal teklifin 20 milyar 138 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 15 milyar 925 milyon lira, net satış 16 milyar 277,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 1 milyar 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 20 milyar 681 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 11 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 7 yıl (2492 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede dönemsel faiz yüzde 10,11 oldu.

Nominal teklifin 5 milyar 350,8 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 218 milyon lira, net satış 3 milyar 44,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 1 milyar 100 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 416 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece, iki ihalede toplam 33 milyar 922,8 milyon lira borçlandı.