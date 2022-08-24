Fatih’te korkutan kaza: Araçlar alev alev yandı

Kaza, Fatih Atatürk Bulvarı’nda saat 23.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, Aksaray istikametinde seyir halinde olan hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, aynı yönde ilerleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait yol temizlik kamyonuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç ile temizlik kamyonundan alevler yükselmeye başladı.

Alevler kısa sürede büyürken, sürücüler kendilerini araçlardan dışarı atmayı başardı.

Öte yandan o esnada yolda seyir halde olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçlarda çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Polis ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasından sonra kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Aksaray istikametinde yoğun trafik oluştu.

Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

(İHA)