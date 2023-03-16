Sivasspor'un golü sosyal medyayı salladı: Gol değil sanki füze atıldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında İtalya temsilcisi Fiorentina'yı ağırlayan Sivasspor öne geçti.
İtalya'daki ilk maç 1-0 Fiorentina'nın galibiyetiyle sonuçlanmıştı.
Sivasspor Erdoğan Yeşilyurt'un 35. dakikadaki golüyle öne geçti.
UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Sivasspor, sahasında Fiorentina'yı konuk ediyor.
İtalya'daki ilk maçı Fiorentina 1-0'lık skorla kazanmıştı.
SİVASSPOR: 1
FIORENTINA: 1
GOL: 35' ERDOĞAN / 44' Arthur Cabral
İlk 11'ler
Sivasspor
Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Goutas, Uğur, Hakan, Cofie, Charisis, Saiz, Erdoğan, Caicedo.
Fiorentina
Terracciano, Dodo, Milenkovic, Martinez, Ranieri, Mandragora, Amrabat, Bonaventura, Ikone, Gonzalez, Cabral.
Haberin görüntüleri EXXEN'den alınmıştır.