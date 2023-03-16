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Sivasspor'un golü sosyal medyayı salladı: Gol değil sanki füze atıldı

Sivasspor'da 35. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un golü sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 22:08
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Gol değil sanki füze atıldı. Sivasspor'un golü gündem oldu

Sivasspor'un golü sosyal medyayı salladı: Gol değil sanki füze atıldı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında İtalya temsilcisi Fiorentina'yı ağırlayan Sivasspor öne geçti.

İtalya'daki ilk maç 1-0 Fiorentina'nın galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Sivasspor Erdoğan Yeşilyurt'un 35. dakikadaki golüyle öne geçti.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Sivasspor, sahasında Fiorentina'yı konuk ediyor.

İtalya'daki ilk maçı Fiorentina 1-0'lık skorla kazanmıştı.

SİVASSPOR: 1
FIORENTINA: 1

GOL: 35' ERDOĞAN / 44' Arthur Cabral

İlk 11'ler

Sivasspor
Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Goutas, Uğur, Hakan, Cofie, Charisis, Saiz, Erdoğan, Caicedo.

Fiorentina
Terracciano, Dodo, Milenkovic, Martinez, Ranieri, Mandragora, Amrabat, Bonaventura, Ikone, Gonzalez, Cabral.

Haberin görüntüleri EXXEN'den alınmıştır.

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