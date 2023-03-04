Şarkıcı Yalın depremin ayırdığı genç nişanlı çifti paylaştı. İki farklı binada enkaz altında kalmışlardı. Son videoları ortaya çıktı

Hatay'da yaşanan depremde farklı binalarda enkaz altına kalan nişanlılardan Başak Çetinkaya canlı olarak çıkmayı başarırken, Recep Toy ise yaşamını yitirdi.

9 yıldır evlenmeyi bekleyen genç çiftin depremden önce Yalın'ın 'Meleklerin sözü var' şarkısını birlikte söyledikleri bir videoları ortaya çıktı.

''ÇOK ÜZGÜNÜM''

Şarkıcı Yalın da 7.5 milyon kez izlenen videoya tepkisiz kalamadı. Yalın Instagram’dan yayınladığı videoya şu notu düştü: "Başın sağ olsun Başak, çok üzgünüm"

Genç kadın nişanlısına sosyal medyadan veda etmişti:

"9 sene birbirimizi bekledik. Bu dünyada kavuşamadık ama her nereye gittiysen bekle beni. Kavuşacağız. Meleklerin sözü var canım sevgilim"