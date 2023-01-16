﻿Türkiye'ye sızmaya çalışıyorlardı. Hudut Kartalları yakaladı

Yunanistan'dan Meriç üzerinden Türkiye'ye sızmaya çalışıyorlardı, Hudut Kartallarının radarına takıldılar. Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2'si FETÖ mensubu 16 kişinin Edirne'de yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 16 kişi, Edirne bölgesinde hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. (DHA)