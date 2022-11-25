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  • İstiklal Caddesi’nde sergi açmak, stant kurmak, müzik yapmak yasaklandı. İkinci bir emre kadar yassak kardeşim

İstiklal Caddesi’nde sergi açmak, stant kurmak, müzik yapmak yasaklandı. İkinci bir emre kadar yassak kardeşim

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu'nda yaşanan bombalı terör saldırısı sonrasında İstiklal Caddesi'nde güvenlik, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere ilişkin "genel emir" yayımladı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 10:20
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İkinci bir emre kadar yasak. İstiklal Caddesi’nde sergi açmak, stant kurmak, müzik yapmak yasaklandı

İstiklal Caddesi’nde sergi açmak, stant kurmak, müzik yapmak yasaklandı. İkinci bir emre kadar yassak kardeşim
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AA'da yer alan habere göre, İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Yerlikaya tarafından yayımlanan "genel emir"e yer verildi.

Genel emirde tarihi, ekonomik, sosyal, kültürel ve turistik faaliyetlerin en yoğun şekilde icra edildiği Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında 81 kişinin yaralandığı, 6 vatandaşın hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Emirde yaklaşık 1400 metre uzunluğunda ve Türkiye'nin en yoğun yaya trafiğine sahip İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren mağaza işletmecileri, esnaf, mesleki teşekküller, yerel yönetimler ve güvenlik birimleriyle yapılan istişarelerde ortak talebin, tramvay ulaşımı ve yaya trafiğinde akışın sağlanması ve sürekliliğin korunması olduğu aktarıldı.

Kamu düzeni ve genel asayişin sağlanmasında aynı hususun kritik önem teşkil ettiği aktarılan genel emirde, şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenlerle İstiklal Caddesi'nde herhangi bir amaçla cadde üzerindeki işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela ve benzeri konulmasına, stant kurulmasına, sergi açılmasına, seyyar satış yapılması ve satış tezgahı konulmasına, sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine, toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına, hanutçuluk faaliyetlerine ve benzerlerine kesinlikle izin verilmeyecektir."

Genel emirde ayrıca, yetkili kurum ve kuruluşların gerekli tedbirleri alarak emri hassasiyetle uygulayıp, aykırı davrananlar hakkında iş ve işlemleri yerine getirmeleri gerektiği de kaydedildi.

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Hamit Seki
25.11.2022 12:50
Önlemler eksik, İstiklal Caddesinde gelenler sağdan, gidenler soldan yürümeli, uygun adım ve durmaksızın sağa sola bakmadan önüne bakarak hızlı bir şekilde yürüyüşünü tamamlamak zorunda olmalıdır.  
 
Bahadır
25.11.2022 11:00
Piyasadaki kaçak işçilerin bir çoğu gönderilmesi lazım bu insanlar çok oy kaybettirecek iktidara ülkemize milletimize yazik  
 
Prof. Zihni Sinir
25.11.2022 10:57
Kanser hastasının kanserden değil de kemoterapiden ölmesi gibi ya da " şu okullar olmasa MEB ne güzel yönetilirdi" gibi bir şey.  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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