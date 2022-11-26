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  • Müziğin serginin yasaklandığı İstiklal Caddesi’nde çatışma: 1 ölü, 1'i polis 2 yaralı

Müziğin serginin yasaklandığı İstiklal Caddesi’nde çatışma: 1 ölü, 1'i polis 2 yaralı

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde silahlı kavga sonrası kaçan grupta bulunan bir kişi iddiaya göre polise ateş açınca vurularak öldürüldü. Şüphelinin silahından çıkan kurşunla bir polis memuru da bacağından yaralandı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 11:32
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Müziğin serginin yasaklandığı İstiklal Caddesi’nde çatışma çıktı. 1 ölü, 1'i polis 2 yaralı

Müziğin serginin yasaklandığı İstiklal Caddesi’nde çatışma: 1 ölü, 1'i polis 2 yaralı
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Beyoğlu İstiklal Caddesi Mis Sokak'ta saat 03.00 sıralarında silahlı kavga olduğu ihbarına giden polis, E.T. isimli bir kişinin bacağından vurulduğunu gördü. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, olay yerinden kaçan 5 kişinin peşine takıldı.

Kovalamaca sırasında şüpheliler, 'dur' ihtarına ve polisin havaya ateş açmasına rağmen kaçmaya devam etti.

Tarlabaşı'nda şüphelilerden birinin sıktığı kurşunlardan biri M.B.E. isimli polis memuruna isabet etti. Polis memuru M.B.E. bacağından yaralandı. Ekip arkadaşlarının vurulduğunu gören diğer polisler ise silahı kullandığı öne sürülen 19 yaşındaki Göktuğ Efe Yılmaz'a ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Yılmaz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bacağından vurulan M.B.E. ve E.T. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.

“SOSYAL, KÜLTÜREL VEYA TİCARİ ETKİNLİKLER DÜZENLENMEYECEK”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "İstiklal Caddesinde güvenlik, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere" ilişkin bir "genel emir" yayınladı.

Buna göre İstiklal Caddesi'nde herhangi bir amaçla cadde üzerindeki işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela vb. konulmasına, stant kurulmasına, sergi açılmasına, seyyar satış yapılması ve satış tezgâhı konulmasına, sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine, toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına, hanutçuluk faaliyetlerine ve benzerlerine izin verilmeyecek.

Emirde "yaklaşık 1400 metre uzunluğunda ve Türkiye'nin en yoğun yaya trafiğine sahip İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren mağaza işletmecileri, esnaf, mesleki teşekküller, yerel yönetimler ve güvenlik birimleriyle yapılan istişarelerde ortak talebin, tramvay ulaşımı ve yaya trafiğinde akışın sağlanması ve sürekliliğin korunması olduğu" aktarıldı.

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Adalet
26.11.2022 12:16
Taksim'e ve istiklale gidenler yada orada yaşayanlar oraların elimizden gittiğini ve artık yaşanmaz hale geldiğini çok iyi bilir. Bir 20 yıl sonra bu işgal Türkiye genelinde olacaktır. İşte yeni TÜRKİ  
 
Hamit Seki
26.11.2022 12:07
Yasak maddeleri eksik tabii birde Silahlı çatışma, kavga etmek de gösteri sayılır buda yasaklanmalıydı. Yakında şort ve mini etek, kadınlar tek başına veya toplu halde çıkmasın yasağı da gelsin..  
 
hacı ali
26.11.2022 12:03
1858 lerin vahşi batısı 20 senede böyle olduk bir beş sene daha deneyelimmi  
 
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