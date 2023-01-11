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İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi

İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşın ölümüne, 81 vatandaşın da yaralanmasına neden olan terör saldırısını planlayan Bilal Hassan'ın kaçışına yardım eden kişi, Bulgaristan'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye teslim edildi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 02:53
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İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi

İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
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İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı planlayan Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden ve Bulgaristan'da olduğu belirlenen Hazni Gölge, Türkiye’ye teslim edildi.

AA’da yer alan bilgiye göre; Gölge'nin Bulgaristan'ın Svilengrad bölgesindeki Imperial Palace Otel'de konakladığı tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol Daire Başkanlığınca, 7 Ocak'ta Bulgaristan Interpol biriminden Gölge'nin yer tespitinin yapılarak yakalanması ve sınır dışı edilmesi talep edildi.

Bulgaristan Interpol yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucu yakalanan Gölge, 10 Ocak’ta Edirne Kapıkule kara sınırından Türkiye'ye sınır dışı edilerek, Edirne Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındı. 

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