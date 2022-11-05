Eylem devam ediyor... İş makineleri kapılarına dayanınca ayaklanan Zenginler şimdi de barikat kurdu

Demirören’in kredi borçlarına karşılık Ziraat Bankası’na devrettiği Kemer Country’deki arazilerde inşaat polis ablukası eşliğinde devam ediyor. Kepçeler dün site duvarlarını yıkmaya başlarken, çalışmalara tepki gösteren bölge sakinleri ile polis arasında arbede yaşandı. İnşaat kamyonunun önüne yatan bir vatandaş yerlerde sürüklendi.

Tepkilere karşın kepçelerin girdiği ve inşaat çalışmalarının başladığı Demirören Holding’in borcuna karşılık Ziraat Bankası’na devredilen arazilerde günlerdir gerginlik sürüyor. Kepçeler yeşil alanlarda kazı çalışmalarını sürdürürken bölge sakinleri de tepki göstermeye devam ediyor.

Bugün de şirket yetkililerinin de geldiği alan çok sayıda polis tarafından ablukaya alındı. Nöbet başlatan bölge sakinleri ise oturma eylemi gerçekleştirdi. Eylem yapan vatandaşlar “Direne direne kazanacağız” diye slogan attı. Kepçeler bugün sitenin duvarlarını yıkmaya başladı. Bölge sakinlerinin tepkileri sonrası polisle arbede yaşandı. İnşaat kamyonun önüne yatması üzerine bir bölge sakini polis yaka paça yerlerde sürüklendi.

NE OLMUŞTU?

Demirören Holding, Ziraat Bankası’ndan aldığı 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık Göktürk Mahallesi Kemer Country’de, üzerinde golf sahalarının bulunduğu arazilere geçen pazartesi günü kepçeler girmiş, bölge sakinleri de tepki göstermişti. Bölge sakinleri nöbet başlamıştı. İnşaat çalışmalarının sürdüğü arazilerde ruhsat karmaşası yaşandığı ortaya çıkmıştı.

