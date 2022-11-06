Kılıçdaroğlu Demirören'e sert çıktı: Sizleri izliyorum

Demirören Holding'in borcuna karşılık Ziraat Bankası'na devredilen Kemer Country’deki yeşil alana konut yapılması çalışmalarına yönelik bugün gerçekleştirilen protestoları paylaşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Demirören'e seslendi: "Sizleri izliyorum. Durmanızı öneririm."

Tepkilere karşın kepçelerin girdiği ve inşaat çalışmalarının başladığı arazilerde günlerdir gerginlik sürüyor. Bugün de sabah saatlerinden itibaren bölge sakinleri arazideki çalışmaları protesto etti. Protestolara CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı ile Eşitlik ve Dayanışma Derneği Kurucusu Gülseren Onanç ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

Bölgede oturan Gülseren Onanç “İçeride işgal var” derken; Canan Kaftancıoğlu ise "Kemerburgaz’da haklılığımızın verdiği hem kararlılığı hem de cesareti görüyorum" dedi.

Protesto görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demirören'e şöyle seslendi:

"Doğayı talan edenler, deprem toplanma alanlarını yok edenler, doğa için mücadele eden insanlara saldıranlar… Ve Demirören! Sizleri izliyorum. Durmanızı ve Ziraat Bankası’nın parası ile İstanbul’un yeşil alanlarını yok etme faaliyetlerinizi durdurmanızı öneririm."