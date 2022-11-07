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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Demirören’e uyarı

Kemer Country'deki doğa katliamının haberini alıntılayarak Demirören'e seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sizleri izliyorum, İstanbul'un yeşil alanlarını yok etme faaliyetlerinizi durdurmanızı öneririm" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 10:50
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Kılıçdaroğlu, Demirören'i uyardı: Sizi izliyorum, stanbul'un yeşil alanlarını yok etme faaliyetlerinizi durdurun

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Demirören’e uyarı
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Kemerköy sitesindeki yeşil alanın yıkılmasını engellemek isteyen 3 kişinin gözaltına alınmasına tepki göstererek Demirören’e seslendi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin haberi paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

“Doğayı talan edenler, deprem toplanma alanlarını yok edenler, doğa için mücadele eden insanlara saldıranlar… Ve Demirören! Sizleri izliyorum. Durmanızı ve Ziraat Bankası’nın parası ile İstanbul’un yeşil alanlarını yok etme faaliyetlerinizi durdurmanızı öneririm.”

Demirören Grubu’nun kredi borçlarına karşılık Ziraat Bankası’na geçtiği belirtilen İstanbul'un Göktürk Mahallesi’ndeki Kemerköy Sitesi Golf Sahası; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imara açıldı.

Emlak Konut GYO burada inşaat yapmak istiyor. Site sakinleri ise polis eşliğinde gelen inşaat firması çalışanlarına karşı 31 Ekim'den bu yana direnmeye devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından imara açılan golf sahalarına konut ve villa olmak üzere 650 bağımsız birim inşa edileceği belirtildi. Projede 91 adet villa, 33 adet konut bloğunun yer alacağı duyuruldu. Proje, 143 bin 586 metrekarelik kapalı inşaat alanına sahip olarak kayıtlara geçti. Emlak Konut, ihale ettiği “Eyüpsultan Göktürk 1. Etap Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi” için Özyazıcı İnşaat ile 19 Ekim 2022 tarihinde 1 milyar 550 milyon TL'lik sözleşme imzaladı. Eyüpsultan Göktürk 2. Etap Konut İnşaatı için de 24 Ekim'de de Cevahir Yapı Sanayi ile 2 milyar 295 milyon TL'lik sözleşme imzalandığını duyurdu.

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