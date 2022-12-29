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İspanya’da kira artışlarının yüzde 2 ile sınırlandırıldı: İspanya bizi gısganiyiiii...

İspanya bizi gısganiyiiii... İspanya’da hükümet yeni ekonomi paketini açıkladı. Buna göre ülkede kira artışı yüzde 2 ile sınırlandırıldı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 13:58
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İspanya bizi gısganiyiiii... İspanya’da kira artışlarının yüzde 2 ile sınırlandırıldı

İspanya’da kira artışlarının yüzde 2 ile sınırlandırıldı: İspanya bizi gısganiyiiii...
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İspanya'da Pedro Sanchez liderliğindeki sol koalisyon hükümeti, Ukrayna'daki savaşın etkilerini hafifletmek için farklı önlemler içeren toplamda 10 milyar Euro'luk üçüncü ekonomik destek paketini açıkladı.

Başbakan Sanchez, düzenlediği basın toplantısında, enflasyon mücadele kapsamında ekmek, ekmeklik un, süt, peynir, yumurta gibi temel gıda ürünlerindeki vergilerin kaldırılacağını belirterek zeytinyağı ve makarna üzerindeki verginin yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüleceğini, ayrıca geliri 27 bin Euro'nun altındaki 4,2 milyonluk işçi sınıfından haneye de 200 Euro'luk doğrudan yardım çeki verileceğini duyurdu.

KİRA ARTIŞI YÜZDE 2 İLE SINIRLANDIRILDI

Hükümetin hazırladığı son paket, elektrik ve gaz fiyatlarındaki vergi indirimlerinin 6 ay daha uzatılmasını, sıkıntıdaki haneler için elektrik kesintilerinin askıya alınmasını ve kira artışlarının yüzde 2 ile sınırlandırılmasını öngörüyor.

Hükümetin artan maliyetlerle başa çıkabilmeleri için çiftçilere de yeni sübvansiyonlar sunacağı buna karşılık çiftçilerden fiyatlarını düşürme taahhüdü isteyeceği de kaydedildi.

Diğer yandan, gazı yoğun olarak kullanan imalat sanayini desteklemek için de 950 milyon Euro'luk bir kaynak ayrılacağı belirtildi.

Bu arada hükümet, temel gıdalarda KDV indirimine gitmesine karşın 31 Aralık'ta tüm tüketiciler için akaryakıtta uygulanan litre başına 20 sentlik zorunlu indirimi ise uzatmama kararı aldı. Sanchez, bu kararı "ortalama akaryakıt fiyatlarındaki olumlu seyre" bağladı.

Başbakan, hükümet olarak KDV indirimlerinin ve çiftçilere yapılan yardımların hızlı şekilde gıda fiyatlarına yansımasını sağlayacaklarını da ifade etti.

Sanchez, ülkede enflasyonun, Euro Bölgesi ortalamasının (yüzde 10) altında olduğuna dikkati çekerek kasımda yüzde 6,8 gerçekleştiğini hatırlattı. Başbakan Sanchez, İspanya ekonomisinin 2022'de yüzde 5'ten fazla büyüme kaydedeceğini de söyledi.

İspanya'da 2023'te genel seçimlerin yapılması bekleniyor.

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Ahmet
29.12.2022 14:50
Orda Demokrasi ve Denetim kuralları işliyor. Burda Denetimsiz ve Rant çikarı olanların Yönetimi var  
 
A.Aydın
29.12.2022 14:21
Ne Zavalli adamlar yahu, % 6,8 enflasyonla ogunuyorlar,,bizim % 85 biz ogunuyormuyuz?  
 
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