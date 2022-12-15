Fenerbahçe'ye forvet transferinde kötü haber

Sarı-lacivertlilerin gündeminde bulunan İspanyol ekibi Gil Vicente'nin 24 yaşındaki forveti Fran Navarro'dan kötü haber geldi.

Golcü futbolcu ile temas kuran Fenerbahçe, oyuncunun maliyetini sordu. Sarı-lacivertliler, futbolcunun kulübü bonservis için 5 milyon euro istenince transferde geri adım attı.

Navarro bu sezon Gil Vicente'de 20 maçta 1619 dakika süre aldı ve 11 gol, 1 asistle oynadı ve transferi sezon sonuna bırakıldı.