İYİ Partili Aylin Cesur: 20 yıllık iktidarın beceriksiz yönetimiyle millet can çekişiyor

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta bütçe görüşmelerinin ardından Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri devam ediyor.



Cesur, kanun teklifinin ilk halinde yer alan “zeytin düzenlemesi”nin Danıştay’dan, limanların işletme sürelerinin 49 yıla uzatılmasının Anayasa Mahkemesi’nden, iktidara yakın sendikaları tekelleştiren, kamu çalışanlarının örgütlenme hakkını elinden alan düzenlemenin ise Danıştay tarafından iptal edilmesine rağmen Meclis gündemine getirilmesini ve yargı kararlarının yok sayılmasını eleştirdi.

Konuşmasının büyük bir bölümünü enerji politikalarına ayıran Milletvekili Cesur, iktidarın enerjide dışa bağımlılığı azaltan, yenilenebilir enerjiye yönelik geleceğe dönük bir enerji politikası olmadığını dile getirdi. Cesur, vatandaşların artan elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemekte zorluk çektiğini ve özellikle asgari ücretlilerin gelirinin önemli bir kısmını buna ayırdığını; ancak ülkeyi yönetenlerin halkın sorunlarına çözmek yerine, çareyi kamu kaynaklarını özelleştirmekte aradığını söyledi.

Cesur, sanayide kullanılan elektrik ve doğalgaz fiyatlarına ard arda yapılan zamlar ile maliyetleri artan şirketlerin ürünlere zam yapmak ve çalışan sayılarını azaltmak zorunda kaldığını belirterek, sonuçların halka artan enflasyon ve işsizlik olarak yansıdığını söyledi.

Konuşmasının sonunda seçim bölgesi Isparta’nın geçtiğimiz Şubat ayında iktidarın ihmalleri sonucu elektrik kesintileri ile 7 gün karanlığa teslim edildiğini hatırlatan Cesur, yetkililere aynı hataların yapılmaması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda çağrı yaptı. Yaşanan elektrik kesintilerinin tekrar yaşanmaması için soru önergeleri sunduğunu söyleyen Cesur, Ispartalıların yaşadığı zararların devlet tarafından karşılanarak elektrik dağıtım şirketinden tazmin edilmesi ve şehrin Afet Bölgesi ilan edilmesi için verdiği kanun teklifinin 318 gündür bekletildiğinin altını çizdi.





Cesur’un konuşmasının tamamı şöyle:

İKTİDARIN BECERİKSİZ YÖNETİMİYLE MİLLETÇE CAN ÇEKİŞİYORUZ

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Torba yasa ısrarıyla, bu Yüce kurumun saygınlığına, hukuk kalitesinde çıkardığı sorunlara, milletin içine düştüğü sefalete rağmen, buna devam eden iktidarın beceriksiz yönetimiyle milletçe can çekişiyoruz.

Gençlerimiz can çekişiyor. Kadınlarımız, çocuklarımız can çekişiyor. Emeklimiz, EYT müebbetine çarptırılan vatandaşlarımız can çekişiyor.

Memurumuz, esnafımız, çiftçimiz, işçimiz, yaşlılarımız, can çekişiyor. Sivil toplum örgütlerimiz, demokrasinin olmazsa olmazı özgür basınımız can çekişiyor.

Yatırımcımız, öğretmenlerimiz, mühendislerimiz, hukuk devletine ant içen yargıçlarımız, insana hayatına yemin eden doktorlarımız can çekişiyor.

Aynı bayrak altında mutlu yaşayan ve ayrıştırılmayı hak etmeyen, hazmetmeyen Türk Milleti can çekişiyor.

İsminin başından T’sini atmaya dahi varan müdahalelerle, Büyük Atatürk’ün kurduğu anayasal, demokratik, laik, hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti can çekişiyor.

Ne getiriyor yasa, çare var mı torbada? Maddede Üniversitelerin eskiden kalma incelemelerinin tamamlanmasıyla çıkan borçların silinmesi var, iyi de; üniversite hastaneleri can çekişiyor. Boşaldı içleri, 6 ay sonraya Hacettepe’den çocuğuna randevu alabilen can çekişen anneler!. Gaziantep Üniversitesi’nde, 1.5 sene sonraya görüntüleme randevusu alabilen kanser hastası can çekişiyor.

Ve can çekişen kurumlar! Teklifin ilk halinde yer alan “zeytin düzenlemesi”, iktidar güdümündeki sendikaları tekelleştiren, kamu çalışanlarının örgütlenme hakkını elinden alan düzenleme Danıştay’dan, limanların işletme sürelerinin 49 yıla uzatılması Anayasa Mahkemesi’nden iptal edilmesine rağmen Komisyon gündemine getirildi..

Ve Can çekişen milletimiz için bizler, demokrasinin elimizdeki son enstrümanı konuşma hakkımızla iktidarın rant politikasıyla kıydığı zeytinliklerle ilgili düzenlemeyi değiştirebildik.





20 YILDIR KENDİNİ KAMU KAYNAKLARINI ÖZELLEŞTİRMEYE, ŞİRKETLERE KAR GARANTİSİ VERMEYE ADAMIŞ BİR İKTİDAR

Dünya küresel enerji krizi yaşıyor. AB ülkeleri, buna karşı elektrik üreticilerinin elde ettiği karlara üst sınır uygulaması, fosil yakıt üreticilerinin karından katkı alınması gibi tedbirleri hayata geçiriyor.

Türkiye’de iktidarın çözümü, zeytinlik alanlarını elektrik üretimi yürütülen madencilik faaliyetlerine açmak ve köylünün geçim kaynağı, asırlık zeytinliklerimizi yandaş şirketlerin çıkarlarına kurban etmekten öteye gidememiştir.

İktidarın, enerjide dışa bağımlılığı azaltan, yenilenebilir enerjiye yönelik geleceğe dönük bir enerji politikası yok maalesef.

Tam tersine ekonomik büyümeyi kafaya takmış ama enflasyonist politikalarla eline yüzüne bulaştırmış, artan faturalarla can çekişen halka çare olmak yerine kendini canhıraş kamu kaynaklarını özelleştirmeye, şirketlere kar garantisi vermeye adamış, halkın sorunlarına çare olamayan bir iktidarla karşı karşıyayız. İktidar, can çekişiyor!

Ne oldu peki 20 yıllık Ak Partiyle? Türkiye doğalgazda yüzde 98, petrolde yüzde 92, kömürde ise yüzde 50, toplamda yüzde 72 dışa bağımlı bir ülke oldu. Ve yanlış enerji politikaları yüzünden Bartın’da, Soma’da canlar verdik. Elbistan’da kanser hastası bulunmayan ev yok; HES’lerin sebep olduğu sellerde vatandaşlarımız ölüyor, derelerimiz kuruyor; tarım arazilerimiz, ormanlarımız talan ediliyor.





TÜRKİYE’DE ÇALIŞANLARIN YARISI ASGARİ ÜCRETLİ VE KAZANDIĞINI ELEKTRİK VE DOĞALGAZA VERİYOR

Bunca feda edilene karşı enerji fiyatlarında düşüş var mı, yok! Artış, enflasyonun da üstünde, Türkiye, OECD içinde bir yılda enerji fiyatlarının en çok yükseldiği ülke.

Yılbaşından bu yana elektrik konutta yüzde 184, sanayide yüzde 266 arttı.

Doğalgaz konutta yüzde 164, sanayide yüzde 273 arttı.

Enerji fiyatları sanayinin temel maliyet kalemlerinden. Şirketler ürüne zam, çalışana yol vermekte buldu çözümü ve işsizlik arttı.

Türkiye’de, çalışanların yarısı asgari ücretli ve kazandığını, elektrik ve doğalgaza veriyor. 2021’de 2 milyon 803 bin 623 kişi faturasını ödeyemediği için elektriği kesildi. Aile Bakanlığı’nın Ocak-Haziran 2022 verilerine göre 2 milyon 345 bin hane elektrik, 330 bin 804 hane ise doğalgaz faturasını sosyal yardımla ödeyebiliyor.

Ne yaptınız biliyor musunuz? Onca sefalet yetmezmiş gibi enerji yoksulu yaptınız milletimizi!

Düşük gelire mahkum ederek, enerjiyi yüksek fiyata vererek, konutları düşük enerji etkinliğine zorunlu bırakarak enerji yoksulu yaptınız bizi.

Ülkeye yaz saati, Banyoya kum saati koydunuz, Kışın fırını açarak ısının” dediniz ve enerji yoksulu ülkeler için uygun da; fırını açmak için elektrik lazım.





ÖNÜMÜZ KARA KIŞ, ISPARTA HALKI ENDİŞELİ, 7 GÜNLÜK REZALETİ ASLA UNUTMAYACAK!

Isparta halkına layık gördüğünüz kabusla gördük ki o da imkansızdı, Isparta’yı 20 yıllık ihmale kışın ortasında elektriksiz bıraktınız. Önümüz kara kış, Isparta halkı endişeli, 7 günlük rezaleti asla unutmayacak. Gelin araştıralım ki, Sayıştay denetimi yapılabilsin dedik, ama AK Parti ve ortağı reddetti, soru önergelerim geçiştirildi.

Zararı devlet karşılasın, şirketten devlet tazmin edebilsin diye Afet Bölgesi ilan edilmesi için verdiğimiz kanun teklifini 318 gündür bekletiyorsunuz. İhaleyi, sizin denetlemediğiniz ve soruna sebep olmuş şirkete verdiniz.

Kış geliyor, iktidar torbaya seçim malzemelerini koymuş, elektrik hatlarının tamamı yer altına alınmadı.

Isparta Halkı kendisine yaşatılan bu utancı unutmayacak. Bu iktidarın artık, yazlık modeli de kışlık modeli de onca yıl kendisini desteklemiş ama yarı yolda kalmış, can çekişen seçmende dikiş tutmayacak.