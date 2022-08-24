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Bu kış domatesi bakın kaç liraya yiyeceğiz. Yetkili isim açıkladı

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (Sera-Bir) Başkanı Müslüm Yanmaz'dan korkutan domates rakamı. Yanmaz, Avrupa'daki üretimin sekteye uğraması nedeniyle artan ihracat talebinin domates fiyatlarını bu kış 50 TL'ye kadar çıkabileceğini söyledi.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 17:33
Son Güncelleme: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 18:01
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Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Müslüm Yanmaz domatesin kışın kaç liraya çıkacağını söyledi

Bu kış domatesi bakın kaç liraya yiyeceğiz. Yetkili isim açıkladı
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Artan girdi maliyetleri gıda enflasyonu üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.

Bloomberg HT'de Tarım-Analiz programına konuk olan Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (Sera-Bir) Başkanı Müslüm Yanmaz, geçen sezon maliyetlerin 3 kat arttığı bir ortamda üretici satış fiyatlarının iki kat arttığını ifade etti ve şöyle konuştu:

“Yüzde 238 artan bir enerji maliyetiyle, yüzde 250 artan bir gübre maliyetiyle bizim bu yıl 50 TL’nin altında domates satmamamız gerekiyor. Bu kadar net ifade ediyorum.

Aralık-Nisan arasında dünyada domates yok. Biz 30 yıldır bu işi yapıyoruz. Kış ayları geldiğinde domates fiyatları yüzünden herkes ayağa kalkacak. Domates fiyatı 50 TL olacak.”

'Avrupa yüksek enerji maliyeti ve doğalgaz kesintileri nedeniyle üretim yapamayacak durumda'

“Üreticimizin seralarını ısıtmak için kullandığı kömürün fiyatı son 1 yılda 4-5 kat arttı” diyen Yanmaz, şöyle devam etti:

“Enerji maliyetlerindeki aşırı yükseliş sadece Türkiye’nin meselesi değil, tüm dünyada enerji fiyatları ciddi oranda arttı. Avrupa’daki seralar yüksek enerji maliyeti ve doğalgaz kesintileri nedeniyle üretim yapamayacak duruma geldi. Bize şimdi Hollanda başta olmak üzere Avrupa’dan üreticiler geliyor ve bizimle sözleşmeli tarım yapmak istiyor. 2 ay öncesinden gelip, sözleşmeli üretim yaparak kilogramı 2 eurodan tüm sezonu kapatalım diyorlar. 2 eurodan kapatalım demek bu domates 50-60 TL olacak demek. Özellikle Aralık-Nisan döneminde Avrupa’da ürün yok. Önceden Avrupa, Nisan-Aralık döneminde bizden domates alır, Mayıs’ta kendi ürünü çıktığı için bize kota uygulardı. Şimdi kota uygulayamayacak çünkü domates yok. Geçen yıl domatesin maliyeti ortalama 10 TL idi ama bu yıl 16-20 TL arası değişecek. Kömürle ısıtılan seralarda maliyet 20 TL’nin de üzerine çıkacak.”

İhracatı kısıtlama yetkisinin Tarım Bakanlığı'nda olduğunu ifade eden Müslüm Yanmaz, “Biz çok korkuyoruz çünkü tamamen ihracat odaklı üretim yapıyoruz. Avrupa’ya, Rusya’ya ihracat yapıyoruz. Yetiştirdiğimiz ürünlerin yüzde 10-15’ini iç piyasaya veriyoruz. Yüzde 85-90’ını ihraç ediyoruz. İhracat kanalları kapatıldığı zaman ve içeride de ürün biriktiği an dekar başına 60-100 bin dolar yatırım yapan seracılar zarar edecek. O yüzden gerçekten korkuyoruz” dedi.

Bu yıl fiyat artışını tetikleyen pek çok faktörün bir arada olduğunu ifade eden Yanmaz, “Bu yıl Avrupa’da üretim yok. Gübre fiyatı yüzde 250 artmış. Diğer maliyetler yüzde 230 artmış. Ürün yok ama herkes bu ürüne talep edecek. Ve bu taleple birlikte bizim ürünlerimizin fiyatı yükselecek. Biz bunu görüyoruz. Maliyet de yüksek, haliyle fiyat da yüksek olacak” dedi.

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Tatar Osman
24.08.2022 18:47
Kışın domates yenmez. Yazdan 5-6 liraya alırsın 20, 30, 49 kilo konserve yaparsın. Kışın onu yersin. Menemeni müthiş olur.  
 
STS
24.08.2022 18:33
BİZDE EVİMİZİN BİR ODASINDA TOPRAKSIZ IŞIKLA NASIL UZAYDA ANTARTİKADA AMERİKADA SEBZE YETİŞTİRİLİYORSA SEBZEMİZİ YETİŞTİRİR VE YERİZ BU ŞEKİLDE TALEP OLMAYINCA FİYATLAR DÜŞER  
 
Bakanın Biri
24.08.2022 18:10
Amerikadan gelmeden önce domates mi vardı? Kışın da domates yenmesin.  
 
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