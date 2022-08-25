25 Ağustos 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Kışın balkonda domates nasıl yetiştirilir? Domatesten kara haber 50 lira olacak

Kışın balkonda domates nasıl yetiştirilir? Domatesten kara haber 50 lira olacak

Sera-Bir Başkanı Müslüm Yanmaz, domates fiyatının kışın 50 lirayı aşacağını açıkladı. Vatandaşlar ise, balkonda domatesin nasıl yetiştirileceğini açıklamaya başladı.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 17:25
Son Güncelleme: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 17:39
Takip Et

Kışın balkonda domates nasıl yetiştirilir? Herkes hazır olsun. Domatesten kara haber 50 lira olacak

Kışın balkonda domates nasıl yetiştirilir? Domatesten kara haber 50 lira olacak
+
Aa
-

Enflasyon ve ekonomik krizle birçok ürünün fiyatı artarken, domates de fiyat artışlarından nasibini aldı. Sera-Bir Başkanı Yanmaz, fiyatların 50 lirayı aşacağını söyledi.

Sera-Bir Başkanı Müslüm Yanmaz, artan maliyetler ve ihracat talebinin domates fiyatlarını bu kış 50 TL'ye kadar çıkartacağını açıkladı.

Bloomberg HT'den İrfan Donat'ın haberine göre geçen sezon maliyetlerin 3 kat arttığı bir ortamda üretici satış fiyatlarının iki kat arttığını ifade eden Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (Sera-Bir) Başkanı Müslüm Yanmaz, “Yüzde 238 artan bir enerji maliyetiyle, yüzde 250 artan bir gübre maliyetiyle bizim bu yıl 50 TL’nin altında domates satmamamız gerekiyor. Bu kadar net ifade ediyorum. Aralık-Nisan arasında dünyada domates yok. Biz 30 yıldır bu işi yapıyoruz. Kış ayları geldiğinde domates fiyatları yüzünden herkes ayağa kalkacak. Domates fiyatı 50 TL olacak” dedi.

“Üreticimizin seralarını ısıtmak için kullandığı kömürün fiyatı son 1 yılda 4-5 kat arttı” diyen Yanmaz, “Enerji maliyetlerindeki aşırı yükseliş sadece Türkiye’nin meselesi değil, tüm dünyada enerji fiyatları ciddi oranda arttı. Avrupa’daki seralar yüksek enerji maliyeti ve doğalgaz kesintileri nedeniyle üretim yapamayacak duruma geldi. Bize şimdi Hollanda başta olmak üzere Avrupa’dan üreticiler geliyor ve bizimle sözleşmeli tarım yapmak istiyor. 2 ay öncesinden gelip, sözleşmeli üretim yaparak kilogramı 2 eurodan tüm sezonu kapatalım diyorlar. 2 euordan kapatalım demek bu domates 50-60 TL olacak demek. Özellikle Aralık-Nisan döneminde Avrupa’da ürün yok. Önceden Avrupa, Nisan-Aralık döneminde bizden domates alır, Mayıs’ta kendi ürünü çıktığı için bize kota uygulardı. Şimdi kota uygulayamayacak çünkü domates yok. Geçen yıl domatesin maliyeti ortalama 10 TL idi ama bu yıl 16-20 TL arası değişecek. Kömürle ısıtılan seralarda maliyet 20 TL’nin de üzerine çıkacak” diye konuştu.

İhracatı kısıtlama yetkisinin Tarım Bakanlığında olduğunu ifade eden Müslüm Yanmaz, “Biz çok korkuyoruz çünkü tamamen ihracat odaklı üretim yapıyoruz. Avrupa’ya, Rusya’ya ihracat yapıyoruz. Yetiştirdiğimiz ürünlerin yüzde 10-15’ini iç piyasaya veriyoruz. Yüzde 85-90’ını ihraç ediyoruz. İhracat kanalları kapatıldığı zaman ve içeride de ürün biriktiği an dekar başına 60-100 bin dolar yatırım yapan seracılar zarar edecek. O yüzden gerçekten korkuyoruz” dedi.

Bu yıl fiyat artışını tetikleyen pek çok faktörün bir arada olduğunu ifade eden Yanmaz, “Bu yıl Avrupa’da üretim yok. Gübre fiyatı yüzde 250 artmış. Diğer maliyetler yüzde 230 artmış. Ürün yok ama herkes bu ürüne talep edecek. Ve bu taleple birlikte bizim ürünlerimizin fiyatı yükselecek. Biz bunu görüyoruz. Maliyet de yüksek, haliyle fiyat da yüksek olacak” dedi.

YENİÇAĞ'DAN DEV HİZMET: KIŞIN BALKONDA DOMATES NASIL YETİŞTİRİLİR?

Domateslerin kışın yetiştirilebilmesi için fidanların, eylül ayının sonundan kasım ayının sonuna kadar yetiştirilmesi gerekmektedir. Fideler, ocak ayına kadar sürekli olarak bir yerde muhafaza edilmektedir. Fideler sıcak suyla sulanır ve bulundukları ortamın ısısı 20-22°C olması gerekir.

Domates tohumları mart ayı sonunda saksıda ve balkondaki yerini alabilir. Tohumları bölmeli, hava delikli saksılara dikin. Toprağı sürekli nemlendirin. Fidelerin çıktığını gözlemlediğinizde güneşli ortama saksınızı taşıyın.

İlk adım plastik bardak veya çimlenme tepsisini verimli bahçe toprağı ile doldurmaktır. Toprağı doldurduktan sonra üstünü hafifçe açarak domates tohumlarını ekin. Tohumların üzerini 1 cm olacak şekilde toprakla örtün.

Haziran ayından başlayarak Eylül ayına kadar ekim işlemi yapılmaktadır. Metrekareye, 500 veya 600 gr tohum atılmaktadır. Ekim derinliği, 1 cm olarak ekimi yapılmaktadır.

Kurak bölge şartlarında domatesin su ihtiyacı genel olarak şöyle bir dağılım gösterir; Mayıs ayında 3 günde bir su, Haziran ayında 2 günde bir su, Temmuz ayında 6 günde 5 su, Ağustos ayında 7 günde 4 su, Eylül ayında haftada bir olmak üzere toplam 18 kez sulanmalıdır.

Domates fidelerini ekerken önce saksının en az üçte birini toprakla ve gübreyle desteklediğinizden emin olun. Sadece ihtiyacı olduğunda sulayın. Parmağınızla toprağın nemini kontrol edebilirsiniz. Dallar büyüdükçe sopa ya da çubuklarla destekleyin.

Evinize iyi pencereler takılmış olsa bile, kışın cam soğuğu yayar ve domates fideli saksıların duracağı alanı yalıtmazsanız, pencere kenarında hızlı bir şekilde kiraz domates yetiştiremezsiniz. Köpük kauçuk parçaları, levhalar veya diğer yalıtkan yapı malzemeleri yapacaktır.

KIŞIN AÇIK BALKONDA DOMATES NASIL YETİŞİR?

Açık balkonda ise domatesin üzerine şeffaf naylonla bir alan oluşturulduktan sonra sera gibi muhafaza edilmesi gerektiği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

AllahAkılVermişDüşünDiye
25.08.2022 17:40
Kışın niye domates yiyorsunuz, kışın gerekli bir yiyecek olsaydı Allah onu sadece yazın değil, kışın da verirdi.  
 
﻿
Günde 1000$ kazanmak için hemen tıkla!
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Taraftar maçı bıraktı Trabzonlu sandığı kadını izledi. En ünlü futbolcunun eski sevgilisi çıktı
1
﻿Taraftar maçı bıraktı Trabzonlu sandığı kadını izledi. En ünlü futbolcunun eski sevgilisi çıktı
﻿Soruda yazan yanıtı bilemedi. Kim Milyoner Olmak İster’de yok artık dedirten olay. Kenan İmirzarlıoğlu’ndan müthiş yorum
2
﻿Soruda yazan yanıtı bilemedi. Kim Milyoner Olmak İster’de yok artık dedirten olay. Kenan İmirzarlıoğlu’ndan müthiş yorum
﻿Karamollaoğlu Soylu'ya ateş püskürdü. Yalan söyleyen şerefsizdir dedi. Onu hiç böyle görmediniz
3
﻿Karamollaoğlu Soylu'ya ateş püskürdü. Yalan söyleyen şerefsizdir dedi. Onu hiç böyle görmediniz
﻿Burcu Esmersoy siyah bikini giydi paylaşım butonu çöktü
4
﻿Burcu Esmersoy siyah bikini giydi paylaşım butonu çöktü
﻿Manisa'da ‘düğün’ kavgası: 2'si ağır 11 yaralı
5
﻿Manisa'da ‘düğün’ kavgası: 2'si ağır 11 yaralı
﻿Sedat Peker’in iddialarının ardından... Orhan Uğuroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 kritik soru
6
﻿Sedat Peker’in iddialarının ardından... Orhan Uğuroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 kritik soru
﻿Sedat Peker paylaşımlara devam etti. SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu iddiaları şok etkisi yaratacak
7
﻿Sedat Peker paylaşımlara devam etti. SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu iddiaları şok etkisi yaratacak
﻿3 mısır için 12 yaşındaki küçük kızları tekme tokat darp etti
﻿3 mısır için 12 yaşındaki küçük kızları tekme tokat darp etti
﻿3 mısır için 12 yaşındaki küçük kızları tekme tokat darp etti
﻿Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu
﻿Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu
﻿Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu
﻿Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı  
﻿Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı  
﻿Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı  
﻿Dürüst yatırımcı iflasa sürükleniyor
﻿Dürüst yatırımcı iflasa sürükleniyor
﻿Dürüst yatırımcı iflasa sürükleniyor
﻿Kılıçdaroğlu ile Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da bir araya geldi
﻿Kılıçdaroğlu ile Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da bir araya geldi
﻿Kılıçdaroğlu ile Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da bir araya geldi
﻿Meral Akşener’e dert yanan kuyumcu ekonominin içler acısı halini böyle anlattı
﻿Meral Akşener’e dert yanan kuyumcu ekonominin içler acısı halini böyle anlattı
﻿Meral Akşener’e dert yanan kuyumcu ekonominin içler acısı halini böyle anlattı
﻿FIFA Dünya Sıralaması açıklandı
﻿FIFA Dünya Sıralaması açıklandı
﻿FIFA Dünya Sıralaması açıklandı
﻿Erdoğan'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun telefonu
﻿Erdoğan'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun telefonu
﻿Erdoğan'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun telefonu
﻿Trabzonspor'a yeni sponsor
﻿Trabzonspor'a yeni sponsor
﻿Trabzonspor'a yeni sponsor
﻿Pakistan'daki sellerde can kaybı 900'ü geçti  
﻿Pakistan'daki sellerde can kaybı 900'ü geçti  
﻿Pakistan'daki sellerde can kaybı 900'ü geçti  
﻿Afganistan'da sel. Son bir ayda 182 kişi öldü
﻿Afganistan'da sel. Son bir ayda 182 kişi öldü
﻿Afganistan'da sel. Son bir ayda 182 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.