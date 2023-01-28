AKP'nin kalesinde köfteye okkalı zam geldi. Köftenin fotoğrafları kaldı yadigar

AKP'nin kalesi Trabzon'dan dün ekmek zamlanmış, 10 liraya çıkmıştı. İşte Trabzon'dan ikinci bir zam haberi daha geldi. Meşhur Akçaabat Köftesine okkalı bir zam geldi. İnanmayacaksınız ama kilosu 400 liraya çıktı

2023 yılında asgari ücret ile emekli ve memur maaşlarına yapılan zamların ardından gıdadan akaryakıta birçok kalemde fiyat artışı yaşandı. Yeni yılın başlamasıyla her kalemde yaşanan 'zam furyası' şimdiden asgari ücreti eritirken son olarak lokanta ve restoranlarda azami tarifeye yüzde 20 zam yapıldı.

Yeni yılın ilk ayının son günlerinde 'zam furyası' devam ediyor. Son olarak, Trabzon Fırıncılar Odası tarafından alınan karar gereği 8 liradan satılan 400 gram ekmek, yüzde 25 zamla 10 liraya satışa sunulmuştu.

1 KİLO KÖFTENİN FİYATI 400 TL OLDU

Bu kez de Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın oy birliği ile aldığı karara göre; lokanta ve restoranlarda azami tarifeye yüzde 20 zam yapıldı.

Trabzon yerel basınından 61 Saat'te yer alan habere göre; Trabzon’da 100 gram et dönerin fiyatı 95 TL olarak belirlendi. 1 Kilogram Akçaabat köftenin servis fiyatı ise 400 TL’ye yükseldi. Gel de bu fiyata köfte ye...Kısacası köftenin fotoğrafları kaldı yadigar...