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AKP'nin kalesinde ekmek 10 TL oldu

AKP’nin kalesi Trabzon’da 8 lira olan 400 gram ekmek, bugünden itibaren 10 liraya satılacak.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 14:36
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Trabzon'da ekmeğe zam. 10 TL oldu

AKP'nin kalesinde ekmek 10 TL oldu
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Yeni yıla zamlarla birlikte girildi. Yiyecekten giysiye tüm sektörlere zam yağdı. Yumurta, süt, sebze, çay, yağ derken ekmek fiyatları da aldı başını gidiyor.

AKP’nin en çok oy aldığı kalelerinden biir Trabzon’da da ekmeğe zam geldi.

Trabzon’da bir yıl içinde 4 kez zam yapılan ekmeğe, 2023 yılının ilk ayında da 2 lira zam yapıldı. Dün 8 lira olan 400 gram ekmek, bugünden itibaren 10 liraya satılacak.

Trabzon Fırıncılar Odası, dün geç saatlerde fırıncılara mesaj yoluyla ekmeklerin zamlı tarifelerini gönderdi.

Haber61’de yer alan bilgilere göre, 200 GR olan en küçük ekmek

4 TL’den 5 TL’ye çıktı. 1 KG ekmek fiyatı 20 TL’den 25 TL’ye çıktı.

İşte Yeni ekmek fiyatları tarifesi:

200 gr. 5 TL

400 GR. 10 TL

600 GR. 15 TL

800 GR. 20 TL

1000 GR 25 TL

KAÇ KERE ZAMLANDI?

Ekim 2021'de ekmeğe 50 kuruş zam yapıldı ve 250 gram ekmek 2,5 lira oldu. Aralıkta ise ekmeğin gramajı 210'a düşürüldü.

Nisan 2022'de 210 gram 3 lira oldu. Haziran’da gramajı 200'e düşürülen ekmek 4 lira, 400 gram ekmek ise 8 liraya yükseldi.2023 Ocak ayının son haftasında ekmeğe 2 lira daha zam yaptı. 200 gram ekmek 5 lira, 400 gram ekmek 10 lira, 16 lira olan 800 gram ekmek 20 lira oldu.

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TEOMAN ÖKMEN
28.01.2023 07:07
Anormal bi durum yok, 200 gram ekmek her yerde 5 TL trabzonda da 5 TL, 400 gr ise10.TL olursa, trabzonda da 10.TL . Bunun neresi anormal?  
 
Malll
28.01.2023 06:43
Türkler borsa oynuyor kazanıyor diye zamlar çıkıyorlar  
 
Despino
28.01.2023 05:26
Askerlik yaptım orda trabzon zengin bi il fakir varsada onlarda zengin olmuştur katar lilar arazi kapatıyo milyonlara orda koymaz emin olun siz kendi derdinize yanın akp yi yollamaya bakin seçimde  
 
TÜM YORUMLAR (54)
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