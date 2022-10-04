4 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • 101 yaşındaki Leyla nine sırrını açıkladı. Korona bile yıkamadı

101 yaşındaki Leyla nine sırrını açıkladı. Korona bile yıkamadı

Kontrol için geldiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Bilim Dalı'nda, 100 yaşının üzerinde olduğu için pastalı kutlamayla karşılanan 1921 doğumlu Leyla Düzgün, uzun ve sağlıklı yaşamın sırlarını açıkladı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 14:55
Takip Et

Korona bile yıkamadı. 101 yaşındaki Leyla nine sırrını açıkladı

101 yaşındaki Leyla nine sırrını açıkladı. Korona bile yıkamadı
+
Aa
-

AA’nın haberine göre; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Bilim Dalı'nın 100 yaşını aşmış 13 hastasından biri olan Leyla Düzgün için hastane personelince kutlama yapıldığı bildirildi. Düzgün, uzun süre köyde yaşadığını, 50 yaşına kadar eşi ile çiftçilikle uğraştığını belirtti.
Genç yaşlardan itibaren hazır gıda yerine doğal gıdalar tüketmeye dikkat ettiğini aktaran Düzgün, erken yatıp erken kalktığını ifade etti.

Evde kendi hazırladığı gıdaları tükettiğini, yoğurt mayaladığını, bol bol sebze ve meyve yediğini, su tükettiğini kaydeden Düzgün, annesinin de uzun ve sağlıklı bir ömür geçirdiğini, bunun genetik miras olduğunu söyledi.

“AİLE BAĞLARIMIZ HEP KUVVETLİ OLDU SEVDİKLERİMLE YAŞADIM”

Sağlık için önce mutlu olmak gerektiğini vurgulayan Düzgün, “Ben, çocukluk ve erişkinlik döneminde de mutlu ve huzurlu oldum. Köy hayatı yaşadım, tarlada, bağda, bahçede çalıştım. Aile bağlarımız hep kuvvetli oldu ve bugüne dek hep sevdiklerimle yaşadım. Eşim, yıllar önce öldü, çocuğum da yoktu. Bana yeğenim sahip çıktı, beni yanına aldı. Evladım olsa belki bu kadar bakmazdı, Allah ondan razı olsun” ifadelerini kullandı.
Düzgün, “Biraz yoruluyorum, kuvvetim yok ama sağlığım çok şükür iyi. Uzun yaşamaktan çok memnunum fakat en kötü yanı sevdiklerimin ölümünü görmek” dedi.

Covid-19 geçirdiğini ve endişelendiğini söyleyen Düzgün, “Hep sağlıklı oldum, bundan dolayı, Covid enfeksiyonunu hafif atlattım” söyledi.
Leyla Düzgün, gençlere uzun ve sağlıklı yaşamak için mücadele etmekten vazgeçmemelerini tavsiye ederek, “Önce inançlı olun. İyi beslenin, yemek seçmeyin ve erken yatın. İçki ve sigarayı bırakın. Dua ile ruhunuzu da doyurun” ifadelerini kullandı.

GENETİK MİRAS KADAR STRESTEN UZAK YAŞAM DA ETKİLİ

SBÜ Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet İlkin Naharcı, başkanlığını yürüttüğü ve uzman doktorlar Candeniz Avcı, Hatice Tuğba Yazır ve Neslihan Kayahan Satış ile yaptıkları bir araştırmada, polikliniğe başvuran 100 yaş üzerinde 13 hasta tespit ettiklerini, bunlardan birinin de Leyla Düzgün olduğunu dile getirdi.

Şu an 101 yaşında olan Düzgün'ün, köy yaşamını bırakıp şehre yerleştikten sonra da hareketli olmaya özen gösterdiği bilgisini edindiklerini aktaran Naharcı, “Görüşme ve muayenelerimizde bize, çalışmanın kişiyi zinde tuttuğunu, hatta birlikte yaşadığı yeğeni Hacer Sizen'e ilerlemiş yaşına rağmen ev işlerine yardım etmeye çalıştığını söyledi” belirtti.

“LEYLA NİNE BUNUN EN GÜZEL ÖRNEĞİ”

Prof. Dr. Naharcı, Leyla ninenin, yaşıtları ile kıyaslandığında genel sağlık durumunun, kan değerlerinin olumlu, psikolojik ve nörolojik açıdan da iyi olduğunu bildirdi.

Yaşına bağlı kas ve eklem sorunlarının da yaşıtlarından çok iyi seviyede bulunduğunun altını çizen Naharcı, “Elbette genetik miras bunda önemli bir etken, ancak bilim insanı olarak hep vurguladığımız stresten uzak yaşam, dengeli ve sağlıklı beslenme, yeterli fiziksel aktivite, huzur ve mutluluk, uzun ve sağlıklı yaşamın anahtarı. Leyla nine, bunun en güzel örneği” sözlerini söyledi.

“ÜLKEMİZDE 100 YAŞ ÜZERİNDEKİ BİREYLERİ DAHA FAZLA GÖRECEĞİZ”

İnsanlık tarihi boyunca uzun ve sağlıklı yaşamın sırrı ile insan ömrünü uzatmanın yollarının araştırıldığını belirten Naharcı, sağlık hizmetine erişimin artması, yeni ilaçlar ve tedavilerle hastalıklara erken müdahale edilmesi hem de tarama ve koruyucu yöntemlerin ön plana çıkmasıyla birlikte ortalama yaşam süresinin uzadığını, bunun da yaşlı nüfusun artmasına neden olduğunu bildirdi.

Türkiye'de de yaşlı nüfusun oranının son yıllarda yüzde 10 arttığına dikkati çeken Naharcı, “Yaşlı nüfus içinde ise ileri yaş olarak tabir edilen 85 yaş üstü kişilerin sayısının ise 700 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bunun yanında, 100 yaş üzerindeki bireyleri de zaman içinde ülkemizde daha fazla göreceğimizi şimdiden söyleyebiliriz” söyledi.

“İNANCIN KUVVETLİ OLMASI DA ÖNEMLİ BİR FAKTÖR”

Bir kişinin sağlıklı yaşlanması için öncelikle düzenli hayata sahip olması gerektiğini vurgulayan Naharcı şunları vurguladı:

“Bunun için iyi bir sosyal hayata, iyi beslenme, düzenli egzersiz yapılması, gelecek yılların daha kaliteli olmasını sağlıyor. İyi beslenmek için, süt, protein, yoğurtun daha fazla tüketilmesi, yağlı ve unlu gıdalardan uzak durulması gerekiyor. Sosyal hayatın, kişinin hayatını olumlu etkilemesi lazım. Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan kaçınılması, iyi uyku alınması gerekir. İnancın kuvvetli olması da önemli bir faktör.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Değeri 150 milyon Euro... Şeker fabrikası fındık deposu oldu
1
﻿Değeri 150 milyon Euro... Şeker fabrikası fındık deposu oldu
﻿Değeri 150 milyon Euro... Şeker fabrikası fındık deposu oldu
﻿50 yıllık MHP'li zehir zemberek sözlerle istifa etti. MHP sessiz istilaya sessiz kaldı!
2
﻿50 yıllık MHP'li zehir zemberek sözlerle istifa etti. MHP sessiz istilaya sessiz kaldı!
﻿50 yıllık MHP'li zehir zemberek sözlerle istifa etti. MHP sessiz istilaya sessiz kaldı!
﻿AKP'li başkan ve yöneticileri topluca istifa etti. Başkan sosyal medyada isyan etti
3
﻿AKP'li başkan ve yöneticileri topluca istifa etti. Başkan sosyal medyada isyan etti
﻿AKP'li başkan ve yöneticileri topluca istifa etti. Başkan sosyal medyada isyan etti
﻿Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
4
﻿Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
﻿Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
﻿Alman politikacıdan ‘Türkiye’ çıkışı: Önce Erdoğan’ı eleştirdi sonra ‘yaptırım’ dedi
5
﻿Alman politikacıdan ‘Türkiye’ çıkışı: Önce Erdoğan’ı eleştirdi sonra ‘yaptırım’ dedi
﻿Alman politikacıdan ‘Türkiye’ çıkışı: Önce Erdoğan’ı eleştirdi sonra ‘yaptırım’ dedi
﻿ABD'den Halkbank için flaş karar
6
﻿ABD'den Halkbank için flaş karar
﻿ABD'den Halkbank için flaş karar
﻿Oscar'ı reddetmek için Marlon Brando yerine sahneye çıkan Sacheen Littlefeather hayatını kaybetti
7
﻿Oscar'ı reddetmek için Marlon Brando yerine sahneye çıkan Sacheen Littlefeather hayatını kaybetti
﻿Oscar'ı reddetmek için Marlon Brando yerine sahneye çıkan Sacheen Littlefeather hayatını kaybetti
﻿Denizli Büyükşehir Belediyesi PERAŞ 14 işçi alacak
﻿Denizli Büyükşehir Belediyesi PERAŞ 14 işçi alacak
﻿Denizli Büyükşehir Belediyesi PERAŞ 14 işçi alacak
﻿Muş'ta gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
﻿Muş'ta gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
﻿Muş'ta gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
﻿Bulgaristan’da silah fabrikasında patlama: 3 işçi öldü
﻿Bulgaristan’da silah fabrikasında patlama: 3 işçi öldü
﻿Bulgaristan’da silah fabrikasında patlama: 3 işçi öldü
﻿Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesi yakalandı
﻿Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesi yakalandı
﻿Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesi yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.