Korona sonrası oluşan bu şikâyetlere dikkat. Uzmanı uyardı

İHA’nın haberine göre; Üroloji hekimlerinden Op. Dr. Ali Gürağaç, kontrol amaçlı gelen hastanın birçok sağlık problemi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yusuf Bey daha önce kalın bağırsakta tümöral bir oluşum nedeniyle ameliyat olmuş. Geçirdiği ameliyat sonrasında kemoterapi görmüş. Hastanemizde Genel Cerrahi kliniğine başvurduğunda aynı zamanda ürolojik sıkıntılarının da olduğu saptanarak bize sevk edildi. Hastamıza yaptığımız tetkiklerde yaklaşık 100 gram prostat dokusu ve mesanesinde yaklaşık 8-9 santimlik mesane fıtıklaşması olduğunu tespit ettik. Yusuf Bey’in ameliyatını genel cerrahi ile birlikte yapmayı planlıyorduk. Fakat Genel Cerrahi’de başka problemlerinin de olması ve kan pıhtılaşma değerlerinin sıkıntılı olması nedeniyle bu kadar büyük cerrahilerin bir arada yapılmaması gerektiğine kanaat getirdik”

“ALKOL VE SİGARA TÜKETİMİ HASTALARIN İYİLEŞME SÜRECİNİ OLUMSUZ ETKİLER”

Tüm hastaların özellikle kontrollerini aksatmaması konusunda ciddi anlamda bilinçli olmaları gerektiğine dikkat çeken Op. Dr. Ali Gürağaç, “Genel Cerrahi doktorumuz Op. Dr. Sami Cebelli, Yusuf Bey’in dışarıda olan kalın bağırsağını ameliyatla içeri aldı. Daha sonra diyafragma hernisini düzeltti. Son olarak da safra kesesi ameliyatını yaptı. Genel Cerrahi’deki iyileşme sürecini tamamladıktan sonra ürolojik problemleri için Yusuf Bey’in işlemlerini başlattık. Bu süreçte mecburen sondalı kalmak durumundaydı. Prostatı çok büyük olduğu için mesanede prostata bağlı fıtıklaşma gelişmiş. Böbrek fonksiyonlarında da bozulma oluşmuştu. Hastamız idrarını yaptıktan sonra mesanede 1000 cc idrar kalıyordu. Bu da bizi tedirgin eden bir durum olduğu için bir an önce müdahale etmemiz gerekiyordu. Yusuf Bey’in prostatını kapalı yöntemle mesanedeki fıtıklaşmasını da açık yöntemle opere ettik. Daha önce defalarca karnı açıldığı için zorlu bir cerrahi oldu. Hastanın her karnı açıldığında dokular biraz daha yapışıyor ve iyileşme süreci de uzuyor. Çok şükür ki zor olmasına rağmen bu ameliyatı da başarı ile tamamlayarak hastamızı sağlığına kavuşturduk. Ürolojik açıdan güzel bir cerrahi oldu. Yusuf Bey bu süreci bu kadar büyük problemleri olmasına rağmen çok iyi atlattı. Yusuf Bey’in bundan sonra kontrollerini aksatmaması gerekir. Onunla sadece doktor-hasta değil abi-kardeş olarak da ilişkilerimiz devam etsin isteriz. Yusuf Bey nezdinde tüm hastaların özellikle kontroller konusunda ciddi anlamda bilinçli olmaları gerekir. Ayrıca altını çizerek belirtmek isterim ki, fazla alkol ve sigara tüketimi hastaların iyileşme sürecini olumsuz yönde etkiler” şeklindeki dikkat çeken bilgiyi verdi.

“BİRÇOK SORUNUMDAN DOKTORLARIM SAYESİNDE KURTULDUM”

Kontrol amaçlı hastaneye giden ve birçok hastalığının olduğunu öğrenen Yusuf Temurhan, “Geçen sene Ağustos ayında korona virüse yakalandım. Ve hastalığı ağır atlattım. Korona geçtikten sonra da aynı sıkıntılarım devam edince kontrol amaçlı Tekden Hastanesi'ne başvurdum. Burada Genel Cerrahi Bölümü doktoru Sami Cebelli, bağırsağımda düğümlenme olduğunu ve ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Ameliyatım 8 saat sürmüş. Ameliyatımdan sonra doktorum beni Onkoloji Bölümü’ne yönlendirdi. Burada Mustafa Bey, beni muayene ettikten sonra 6 ay kemoterapi gördüm. Tedavim bittikten sonra tekrar Genel Cerrahi Bölümü’ne kontrole geldim. Sami Bey, mesanede fıtık olduğu için beni Üroloji Bölümü’ne yönlendirdi. Üroloji Bölümü’nde Op. Dr. Ali Gürağaç’a muayene oldum. Ali Bey gerekli tetkikleri yaptıktan sonra ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Detaylı yapılan tetkiklerde midemde fıtık ve safra kesemde taş olduğu ortaya çıktı. Üroloji doktorum Ali Bey önce genel cerrahi ameliyatlarımı olmam gerektiğini söyledi. Fıtık ve safra kesesi ameliyatlarımdan sonra üroloji ameliyatlarımı da oldum. Şu an gayet iyiyim” ifadelerini kullandı.