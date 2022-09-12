105 yaşında ölen Japon doktor ölmeden önce uzan yaşamanın sırlarını açıkladı. İşte 'kesin uygulayın' diyerek açıklanana 6 öğüt

Haberler.com’dan Barış Yahya Çinçin’in haberine göre; Uzun yaşamanın sırları insanlar tarafından çokça merak edilir. Bilim şu ana kadar ölümü tam olarak açıklayamasa da insanları ölümden korumak için birçok çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmaların yanı sıra uzun yaşayan insanların öğütleri de önemli görülüyor.

105 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

105 yaşında hayata gözlerini yuman Japon bir doktorun, tüm insanlık için sıraladığı 6 öğüt de hayli ilgi gördüğü görüldü. Söz konusu öğütler, sosyal medyada gündeme geldi.

HEPSİ BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ

İşte Japon doktorun ölmeden önce uzun yaşam için verdiği 6 öğüt:

-Mümkün oldukça geç emekli ol

-Kilona dikkat et

-Mutlu olacağın şeyler yap

-Öğrendiklerini başkaları ile paylaş

-Mal ve mülk sahibi olacağım takıntısı yapma

-Merdivenleri çık, kaslarını daima çalıştır