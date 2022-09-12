12 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • 105 yaşında ölen Japon doktor ölmeden önce uzan yaşamanın sırlarını açıkladı. İşte 'kesin uygulayın' diyerek açıklanana

105 yaşında ölen Japon doktor ölmeden önce uzan yaşamanın sırlarını açıkladı. İşte 'kesin uygulayın' diyerek açıklanana 6 öğüt

105 yaşında hayatını kaybeden Japon bir doktorun, ölmeden önce tüm insanlık için sıraladığı 6 öğüt dikkat çekti.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 09:32
Son Güncelleme: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 09:33
Takip Et

İşte 'kesin uygulayın' diyerek açıklanana 6 öğüt. 105 yaşında ölen Japon doktor ölmeden önce uzan yaşamanın sırlarını açıkladı

105 yaşında ölen Japon doktor ölmeden önce uzan yaşamanın sırlarını açıkladı. İşte 'kesin uygulayın' diyerek açıklanana 6 öğüt
+
Aa
-

Haberler.com’dan Barış Yahya Çinçin’in haberine göre; Uzun yaşamanın sırları insanlar tarafından çokça merak edilir. Bilim şu ana kadar ölümü tam olarak açıklayamasa da insanları ölümden korumak için birçok çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmaların yanı sıra uzun yaşayan insanların öğütleri de önemli görülüyor.

105 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

105 yaşında hayata gözlerini yuman Japon bir doktorun, tüm insanlık için sıraladığı 6 öğüt de hayli ilgi gördüğü görüldü. Söz konusu öğütler, sosyal medyada gündeme geldi.

HEPSİ BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ

İşte Japon doktorun ölmeden önce uzun yaşam için verdiği 6 öğüt:

-Mümkün oldukça geç emekli ol
-Kilona dikkat et
-Mutlu olacağın şeyler yap
-Öğrendiklerini başkaları ile paylaş
-Mal ve mülk sahibi olacağım takıntısı yapma
-Merdivenleri çık, kaslarını daima çalıştır

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Asgari ücretli
12.09.2022 10:18
Uzun yaşamanın sırrı para ve zenginlik, para sağlığa erişim  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kocasını mutlu edecek 3 metres arıyor. Asgari ücret verecek. Bu kadarı da pes dedirtti
1
﻿Kocasını mutlu edecek 3 metres arıyor. Asgari ücret verecek. Bu kadarı da pes dedirtti
﻿Bilim dünyası şokta. Hititlerin başkentinde 3500 yıllık keşif Yüzlercesi bulundu
2
﻿Bilim dünyası şokta. Hititlerin başkentinde 3500 yıllık keşif Yüzlercesi bulundu
﻿Yer yarıldı 7.6 büyüklüğünde deprem görüntüler korkunç
3
﻿Yer yarıldı 7.6 büyüklüğünde deprem görüntüler korkunç
﻿''Mucize doktor'' tam 6 ay sonra hastalarıyla buluştu
4
﻿''Mucize doktor'' tam 6 ay sonra hastalarıyla buluştu
﻿İYİ Parti 81 il başkanından ortak açıklama. İstifa ettim diyen Yozgat İl Başkanı Metin Özışık katıldığı son toplantıda ne dedi
5
﻿İYİ Parti 81 il başkanından ortak açıklama. İstifa ettim diyen Yozgat İl Başkanı Metin Özışık katıldığı son toplantıda ne dedi
﻿Mauro Icardi'nin model olan eşi Wanda Nara'nın fotoğrafları olay oldu .Galatasaray'dan istedikleriyle gündeme gelmişti
6
﻿Mauro Icardi'nin model olan eşi Wanda Nara'nın fotoğrafları olay oldu .Galatasaray'dan istedikleriyle gündeme gelmişti
﻿Prof. Dr. Ayaz acil diyerek duyurdu. Saniye saniye görüntülendi
7
﻿Prof. Dr. Ayaz acil diyerek duyurdu. Saniye saniye görüntülendi
﻿Kekreyemiş meyvesinin faydaları nelerdir, hangi rahatsızlıklara iyi gelir?
﻿Kekreyemiş meyvesinin faydaları nelerdir, hangi rahatsızlıklara iyi gelir?
﻿Kekreyemiş meyvesinin faydaları nelerdir, hangi rahatsızlıklara iyi gelir?
﻿Juventus kabusu yaşadı. Bonucci takımını ipten aldı
﻿Juventus kabusu yaşadı. Bonucci takımını ipten aldı
﻿Juventus kabusu yaşadı. Bonucci takımını ipten aldı
﻿Uzmanından dikkat çeken ozon tedavisi açıklaması
﻿Uzmanından dikkat çeken ozon tedavisi açıklaması
﻿Uzmanından dikkat çeken ozon tedavisi açıklaması
﻿Bursa’da iki katlı ev alev alev yandı
﻿Bursa’da iki katlı ev alev alev yandı
﻿Bursa’da iki katlı ev alev alev yandı
﻿Fesleğen neye iyi gelir, zararları nelerdir?
﻿Fesleğen neye iyi gelir, zararları nelerdir?
﻿Fesleğen neye iyi gelir, zararları nelerdir?
﻿NASA'nın Ay görevi iptal olabilir: Araç kilitlendi
﻿NASA'nın Ay görevi iptal olabilir: Araç kilitlendi
﻿NASA'nın Ay görevi iptal olabilir: Araç kilitlendi
﻿Uzmanından migrende 'atak' uyarısı
﻿Uzmanından migrende 'atak' uyarısı
﻿Uzmanından migrende 'atak' uyarısı
﻿Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu
﻿Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu
﻿Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu
﻿Aksaray Üniversitesi personel alacak
﻿Aksaray Üniversitesi personel alacak
﻿Aksaray Üniversitesi personel alacak
﻿Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 6605 sözleşmeli uzman erbaş alacak
﻿Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 6605 sözleşmeli uzman erbaş alacak
﻿Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 6605 sözleşmeli uzman erbaş alacak
﻿İstanbul'da 2 bina çatladı. Vatandaşlar sokakta sabahladı
﻿İstanbul'da 2 bina çatladı. Vatandaşlar sokakta sabahladı
﻿İstanbul'da 2 bina çatladı. Vatandaşlar sokakta sabahladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.