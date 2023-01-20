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SGK'dan EYT'liler için çok önemli açıklama. Merak konusu olmuştu

Sosyal Güvenlik Kurumu'dan çok önemli bir açıklama geldi. EYT'liler merak içindeydi. İşte o açıklamada "EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmayacak hem TÜFE hem de refah payı dikkate alınarak aylıklar ödenecektir"denildi

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 16:40
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Merak konusu olmuştu. SGK'dan EYT'liler için çok önemli açıklama

SGK'dan EYT'liler için çok önemli açıklama. Merak konusu olmuştu
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Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre SGK'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında emeklilere yüzde 30 oranından daha düşük zam yapıldığına yönelik haberler çıktığı belirtildi.

Sigortalıların aylıklarının, hizmetin geçtiği dönemlerde geçerli olan aylık bağlama sistemlerinde belirlenen kurallar çerçevesinde ve aylık talep yılı esas alınarak hesaplandığı vurgulanan açıklamada, "Sigortalının gün ve kazançlarında bir değişiklik olmasa da her yılın TÜFE, gelişme hızı, aylık artışı verileri farklı olduğundan talep yılına göre aylık miktarı değişebilmektedir." bilgisine yer verildi.

Açıklamanın en önemli bölümü ise aşağıdaki satırda yer aldı. Çünkü merakla bekleniyordu. Zam yansıyacak mı diye? İşte o bölüm::

"2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil olmak üzere 2023 yılı talepte bulunanların aylıkları da yüzde 30 oranında artırılmıştır. Aylık hesaplama sisteminde bir değişiklik yapılmamış, mevcut yasal düzenlemelerde yer alan kurallar çerçevesinde aylıklar hesaplanmaktadır. Ayrıca, EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmayacak hem TÜFE hem de refah payı dikkate alınarak aylıklar ödenecektir.

Yapılan son düzenleme ile en düşük aylık miktarı dosya bazında 5 bin 500 TL’ye yükseltilmiş olduğundan 5 bin 500 TL’nin altında emekli aylığı ödendiğine yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

 

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EYT
20.01.2023 16:54
Benim 9000 günüm var 3600 günü olanla ben aynı maaşımı alıcam ayıp ya  
 
Mustafa kelebek
20.01.2023 16:52
Her yerde olduğu gibi 2000 sonrası emeklilere haksızlık adaletsizlikler diz boyunda  
 
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