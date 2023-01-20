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EYT'de maaşların yatacağı tarih belli oldu

Muhammet Emin Akbaşoğlu “EYT'yi şubat ayı içinde yasalaştırıp, mart ayı içinde de maaşlarını almalarını gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 13:02
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EYT'de ilk maaş için tarih belli oldu

EYT'de maaşların yatacağı tarih belli oldu
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AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili açıklama yapan Akbaşoğlu, “Kanun teklifimizi Meclise sunacağız. Şubat ayı içinde yasalaştırılıp EYT’li kardeşlerimizin Mart ayında maaşlarını almalarına dönük takvimi gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

Akbaşoğlu açıklamasında "Kanun teklifimizi Meclise sunacağız. Şubat ayı içinde yasalaştırılıp EYT'li kardeşlerimizin mart ayında maaşlarını almalarına dönük takvimi gerçekleştirmiş olacağız. EYT'yi yasalaştıracağız. 5 adımdan 4 tanesini gerçekleştirdik. EYT'yi şubat ayı içinde yasalaştırıp, mart ayı içinde de maaşlarını almalarını gerçekleştirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Akbaşoğlu "Sadece Meclis'te takvimlendirme ile ilgili süreç söz konusu. Şubat ayında EYT'nin yasalaşacağına tanık olacağız. Bunun dışında herhangi bir tereddüt yok" diye konuştu.

BAKAN BİLGİN: MART AYI DİYE DÜŞÜNÜYORUM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise çarşamba günü yaptığı açıklamada, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin Meclis'e ne zaman geleceğiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Meclis'in iradesinde. Bizden top çıktı. Bizim gruptaki arkadaşlarımız, milletvekillerimiz konuyu tartışıyorlar, inceliyorlar. Onlar değerlendirip komisyona gönderecekler. Mart ayında artık neticelenir diye düşünüyorum."

ŞARTLAR NE OLMUŞTU?

8 Eylül 1999 tarihinden önce SGK uzun dönem girişi olanlar, kadınlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılı ve 5000 prim gününü tamamladıkları koşulda emekliliği hak edecekler.

ÖMER ÇELİK: MART'TA TAMAMLANMIŞ OLACAK

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise, "EYT konusu ile ilgili önemli olan siyasi iradenin ortaya çıkmasıydı. Meclis'in kendi çalışma sistemi içerisinde çalışmalar devam edecek. Hiçbir gecikme olmadan, seçimler bekleniyor gibi bir şey söz konusu değil. Herkes müsterih olsun. Şubat veya en geç Martta tamamlanmış olacak." demişti. 

EMEKLİ İKRAMİYELERİNİN 2000 LİRA SEVİYESİNE ÇEKİLMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan AKP'li kaynaklara dayandırılan iddiaya göre hükümet, 2022 yılında yapılan ve emekliler tarafından eleştirilen 100 liralık artış oranını yeni yılda yapacağı büyük bir zam ile telafi etmek istiyor.

Gerçek Gündem’in haberine göre; TÜİK’in açıkladığı yıllık enflasyon rakamlarının üzerinde bir zam yapmaya hazırlanılırken, yeni yılda emekli ikramiyelerinin 2000 lira seviyesine çekmesi bekleniyor. 

 

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Hacı Bayram
20.01.2023 14:27
Kendilerine gelince haram zıkkım olsun  
 
Alper
20.01.2023 13:25
Eşim 7 yıl boşuna bekledi,şimdi de bir kaç ay daha maaş kirpiliyor.Haram diye bir şey var, kendileri emekli olup dolgun maaş alanlar bir de emeklinin maaşını asgari ücretin altına düşürdü.  
 
aeg
20.01.2023 13:21
EYT %18 zam ,herşeye %123 zam süper matematik,alacağım maaş o kadar çok olacak ki nasıl harcasam bilemiyorum.Geçen hesapladım 1 ayda 3 ülke gezip kalan miktarıda artırıyorum.  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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