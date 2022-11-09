'Çekiç ve Gül; Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin yayın tarihi belli oldu. Ne zaman başlayacağı 'Ankara Ağzı'yla açıklandı

Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Behzat Ç. Blu TV'de "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" ismiyle yeniden izleyici ile buluşacak .BluTV’nin paylaştığı videoda, fenomen dizinin 6 Aralık’ta başlayacağı ‘Ankara Ağzı’yla kelimelerin -la ile biten kısımları öne çıkarılarak, “Heyecanla, merakla, coşkuyla… Sonunda la” diye duyuruldu

Dizinin başrolünde her zamanki gibi Erdal Beşikçioğlu yer alırken, asıl kadro da büyük oranda korundu. İnanç Konukçu (Hayalet), Berkan Şal (Akbaba), Ege Aydan, Ayça Eren, Güven Kıraç, Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ve Gökçe Eyüboğlu yeni sezonda yer alacak isimler.