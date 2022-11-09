9 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • 'Çekiç ve Gül; Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin yayın tarihi belli oldu. Ne zaman başlayacağı 'Ankara Ağzı'yla açıklandı

'Çekiç ve Gül; Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin yayın tarihi belli oldu. Ne zaman başlayacağı 'Ankara Ağzı'yla açıklandı

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Behzat Ç., Blu TV'de "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" adıyla yeniden yayınlanacak. Dizinin ne zaman yayınlanacağı belli oldu.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 16:00
Takip Et

Ne zaman başlayacağı 'Ankara Ağzı'yla açıklandı. 'Çekiç ve Gül; Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin yayın tarihi belli oldu

'Çekiç ve Gül; Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin yayın tarihi belli oldu. Ne zaman başlayacağı 'Ankara Ağzı'yla açıklandı
+
Aa
-

Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Behzat Ç. Blu TV'de  "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" ismiyle yeniden izleyici ile buluşacak .BluTV’nin paylaştığı videoda, fenomen dizinin 6 Aralık’ta başlayacağı ‘Ankara Ağzı’yla kelimelerin -la ile biten kısımları öne çıkarılarak, “Heyecanla, merakla, coşkuyla… Sonunda la” diye duyuruldu

Dizinin başrolünde her zamanki gibi Erdal Beşikçioğlu yer alırken, asıl kadro da büyük oranda korundu. İnanç Konukçu (Hayalet), Berkan Şal (Akbaba), Ege Aydan, Ayça Eren, Güven Kıraç, Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ve Gökçe Eyüboğlu yeni sezonda yer alacak isimler.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
1
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
2
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
3
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
4
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿Tapuda her şey sil baştan. 81 ili kapsıyor
5
﻿Tapuda her şey sil baştan. 81 ili kapsıyor
﻿Tapuda her şey sil baştan. 81 ili kapsıyor
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
6
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Elon Musk, Tesla hisselerinin yaklaşık 4 milyar dolarını sattı
7
﻿Elon Musk, Tesla hisselerinin yaklaşık 4 milyar dolarını sattı
﻿Elon Musk, Tesla hisselerinin yaklaşık 4 milyar dolarını sattı
﻿İki motosiklet böyle çarpıştı. O anları araç kamerası kaydetti
﻿İki motosiklet böyle çarpıştı. O anları araç kamerası kaydetti
﻿İki motosiklet böyle çarpıştı. O anları araç kamerası kaydetti
﻿Bir parçası bile harikalar yaratıyor
﻿Bir parçası bile harikalar yaratıyor
﻿Bir parçası bile harikalar yaratıyor
﻿Giresunspor öldü öldü dirildi
﻿Giresunspor öldü öldü dirildi
﻿Giresunspor öldü öldü dirildi
﻿Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
﻿Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
﻿Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.