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  • Behzat Ç'nin yeni macerası 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' seyircisi ile buluştu.

Behzat Ç'nin yeni macerası 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' seyircisi ile buluştu.

Fenomen dizi Behzat Ç. 4 yıllık aradan sonra yeniden ekranlara döndü. Behzat Ç'nin yeni macerası "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" dizisinin ilk bölümünü başrol oyuncuları birlikte izledi.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 13:02
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Ekranların en sevilen polisiye dizisi Behzat Ç'nin yeni macerası 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç Hikayesi' seyircisine kavuştu

Behzat Ç'nin yeni macerası 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' seyircisi ile buluştu.
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Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, dijital platform BluTV'de yayına girdi. Dizinin ilk bölüm izlemesi için oyuncular, yapım ekibi ve BluTV yönetimi Beşiktaş'taki mekanda bir araya geldi.

ÜNLÜ OYUNCULAR BULUŞTU

Gösterim öncesi Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren, Güven Kıraç, Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu, Gökçe Eyüboğlu ve yönetmen Devrim Yalçın hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

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misafir
7.12.2022 13:14
Severiz hepsini. Tahsin, Şevket ve Başgan'ı gördüğüme ayrıca memnun oldum.  
 
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