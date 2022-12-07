Behzat Ç'nin yeni macerası 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' seyircisi ile buluştu.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, dijital platform BluTV'de yayına girdi. Dizinin ilk bölüm izlemesi için oyuncular, yapım ekibi ve BluTV yönetimi Beşiktaş'taki mekanda bir araya geldi.

ÜNLÜ OYUNCULAR BULUŞTU

Gösterim öncesi Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren, Güven Kıraç, Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu, Gökçe Eyüboğlu ve yönetmen Devrim Yalçın hatıra fotoğrafı çektirdi.