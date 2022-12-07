Behzat Ç'nin yeni macerası 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' seyircisi ile buluştu.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, dijital platform BluTV'de yayına girdi. Dizinin ilk bölüm izlemesi için oyuncular, yapım ekibi ve BluTV yönetimi Beşiktaş'taki mekanda bir araya geldi.
ÜNLÜ OYUNCULAR BULUŞTU
Gösterim öncesi Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren, Güven Kıraç, Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu, Gökçe Eyüboğlu ve yönetmen Devrim Yalçın hatıra fotoğrafı çektirdi.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.