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  • Türkiye'de 1 TL 9,5 leva yapıyordu. Biz fakir Bulgaristan'a gidip para bırakıyorduk. Sonra AKP geldi 1 leva 9.5 TL etti.

Türkiye'de 1 TL 9,5 leva yapıyordu. Biz fakir Bulgaristan'a gidip para bırakıyorduk. Sonra AKP geldi 1 leva 9.5 TL etti. Şimdi onlar fakir Türkiye'ye geliyor

Türk lirasının değerinin düşürülmesi Türkiye’yi komşu ülkelerine karşı açık pazar haline getirdi. Özellikle alışveriş için gelen Bulgarların sayısı her geçen gün artıyor.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 12:56
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Şimdi onlar fakir Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de 1 TL 9,5 leva yapıyordu. Biz fakir Bulgaristan'a para bırakıyorduk şimdi 1 leva 9.5 TL oldu

Türkiye'de 1 TL 9,5 leva yapıyordu. Biz fakir Bulgaristan'a gidip para bırakıyorduk. Sonra AKP geldi 1 leva 9.5 TL etti. Şimdi onlar fakir Türkiye'ye geliyor
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Hafta sonları Edirne’ye gelen binlerce Bulgar, başta market ve eczaneler olmak üzere ne bulursa alıyor. Bu ticaretin arkasında Türk lirasının büyük değer kaybı bulunuyor. 2002 yılında 1 Bulgar levası 9,5 TL yaparken bu rakam 2010 yılında 1 TL 1 Bulgar levasına eşit oldu.

SÜREKLİ DEĞER KAZANDI
Paramedya'da yer alan haberde, Bulgarlar Türkiye’ye geldiğinde 2002 yılında 1 lira almak için yaklaşık 9.5 leva ödemek zorunda kalıyorlardı. Aradan geçen tam 22 yıl sonra yani bugün tam tersi 1 leva ödeyerek 9.5 lira alıyorlar. Özellikle son bir yıldır Türk lirası Bulgar levası karşısında daha hızlı değer kaybetmeye başladı. Türk lirasının Bulgar levası karşısında değer kaybetmesi bu ülkeden günü birlik alışverişe gelenlerin sayısının patlamasına neden oldu.

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