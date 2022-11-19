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10 ayda 17 bin 663 şirket kapısına kilit vurdu. Şimdi söyleyin bakalım uçan ne

Türkiye Odalar Borsalar Birliği kapısına kilit vuran şirket sayısını duyurdu. 2022’nin ilk 10 ayında 2021’in aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 55,9 arttı. 17 bin 663 şirket kapandı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 11:45
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Şimdi söyleyin bakalım uçan ne. 10 ayda 17 bin 663 şirket kapısına kilit vurdu

10 ayda 17 bin 663 şirket kapısına kilit vurdu. Şimdi söyleyin bakalım uçan ne
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB), ekim ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini yayımlandı. Buna göre, ekim ayında bin 799 şirket daha kapandı ve yılın ilk 10 ayında toplam 17 bin 663 şirket kepenk indirmiş oldu.

2022’nin ilk 10 ayında 2021’in aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 55,9, kapanan kooperatif sayısı yüzde 19,5 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,7 arttı.

Kurulan şirket sayısı da azaldı. Ekimde bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 4,5 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14,9 oranında azaldı.2022’nin ilk 10 ayında ise, 2021’in ilk 10 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 24,9, kurulan kooperatif sayısı yüzde 30,5 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,1 azaldı.

TOBB verilerine göre, ekim ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin ise 579’u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 263’ü imalat, 252’si inşaat sektöründe olduğu belirtildi. Ekim ayında kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 874’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 320’si inşaat, 260’ı imalat sektöründe yer aldı.

SURİYELİLERE AİT ŞİRKET SAYISI BELLİ DEĞİL

Türkiye'de Suriyeli şirket sayısı belli değil onun için kaç tanesi açılıp, kaç tanesi kapanmış belli değil. En son açıklama görevinden ayrılmak zorunda kalan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından 26 Şubat 2019'da açıklanmış. O dönmedeki Suriyelilere ait işletme sayısı 15 bin 159 olarak kayıtlara geçmiş O dönemden sonra herhangi bir açıklama yapılmamış. 

 

 

 

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Abbas
19.11.2022 12:16
E insanların alım gücü olmayın mal satılmıyor, mal satılmayınca da iş yeri zarar ediyor, çaresiz kapanıyor, işsizlik artıyor, Allah TÜİK den razı olsun düşürüyor, ama fıttıranlar artıyor, acaba niye?  
 
Alper
19.11.2022 11:53
Uçan faizci Bankalar,Nas var deyip,halk enflasyonla ezdirilirken,tefeciler tarihde görülmemiş karlar elde etmiş Yandaş ters köşe oldu,hala inadına günaha ortak olmaya devam ediyor  
 
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