19 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Demet Akalın ''Rüküş'' yorumlarına çok sinirlendi. Sosyal medyada açtı ağzını yumdu gözünü

Demet Akalın ''Rüküş'' yorumlarına çok sinirlendi. Sosyal medyada açtı ağzını yumdu gözünü

Kendisine rüküş denmesine çok sinirlenen Demet Akalın, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaparak tepki gösterdi. Bir takipçisinin "Göbek saldığı için kapalı giyiniyor" yorumuna sinirlenen şarkıcı, "Cinsel organımızı da milletin ağzına sokmayalım" sözleriyle cevap verdi.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 14:58
Takip Et

Sosyal medyada açtı ağzını yumdu gözünü. Demet Akalın ''Rüküş'' yorumlarına çok sinirlendi

Demet Akalın ''Rüküş'' yorumlarına çok sinirlendi. Sosyal medyada açtı ağzını yumdu gözünü
+
Aa
-

Şarkılarının ve paylaşımlarının yanı sıra lüks markalardan yaptığı alışverişlerle sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. spor kombiniyle dikkat çeken şarkıcı, sosyal medyada kendisine "Rüküş" diyenlere sessiz kalamadı. 

KIYAFETİNDEN DOLAYI ELEŞTİRİLDİ

Kombini beğenilmediği için eleştirilen Akalın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "G..ünü başını açarsan cesur! Gazeteciye göre rahat giyindiğim için rüküş. Size göre yaşamıyorum. Oh canım sağ olsun" dedi. Paylaşımıyla kısa sürede gündem olan Akalın, bir kullanıcının "Abla şimdi göbek saldı kendini. Olmazsa bir tane kapalı kıyafet giymez" yorumunu yaptı.

"CİNSEL ORGANIMIZI MİLLETİN AĞZINA SOKMAYALIM"

Kullanıcının yorumu karşısında öfkeden deliye dönen şarkıcı, "Ah canım artık anneyim. Affedersin cinsel organımızı da milletin ağzına sokmayalım sahnede ya da sokana cesur diyorsan bana bir şey deme" dedi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Burak İtibar
19.11.2022 15:34
rüküş ötesi. İğrenç, kötü, çirkin çigan. haspirik. Fikirleriyle Ülkeme yakışmayan.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
1
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
2
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
3
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
4
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
5
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
6
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
7
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
﻿Dünya Kupası maçlarının kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den önemli çağrı
﻿Dünya Kupası maçlarının kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den önemli çağrı
﻿Dünya Kupası maçlarının kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den önemli çağrı
﻿Trabzon’da iki ayrı suç örgütüne eş zamanlı baskın
﻿Trabzon’da iki ayrı suç örgütüne eş zamanlı baskın
﻿Trabzon’da iki ayrı suç örgütüne eş zamanlı baskın
﻿Bursa'da makas atan otomobili tekmelediler
﻿Bursa'da makas atan otomobili tekmelediler
﻿Bursa'da makas atan otomobili tekmelediler
﻿Turistler Kasım ayının ortasında dalgalara kafa tuttu
﻿Turistler Kasım ayının ortasında dalgalara kafa tuttu
﻿Turistler Kasım ayının ortasında dalgalara kafa tuttu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.