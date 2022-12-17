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Demet Akalın'a sponsor arayışı nedeniyle 'utanmalısın' yorumları yağdı

Demet Akalın, Kütahya Tavşanlı'da yaşayan Mehmet isimli çocuğa yardım etmek için kollarını sıvadı. Günlerdir ekonomik zorluklar içinde büyüyen Mehmet için para toplayan Akalın, son paylaşımıyla tepki çekti.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 23:11
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Kütahyada yaşayan bir ihtiyaç sahibi için yardım toplayan Demet Akalın sponsor aradığı için eleştirildi

Demet Akalın'a sponsor arayışı nedeniyle 'utanmalısın' yorumları yağdı
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Günlerdir öğrenci için arkadaşlarından yardım toplayan ve bunları sık sık Instagram hesabından paylaşan Akalın, gelen maddi ve eşya yardımlarının ardından Mehmet'in evini yaptırmak için hazırlıklara başladı. Tadilat masraflarının fazla olduğunu gören Akalın, prefabrik ev yaptırılması için Twitter'dan paylaşım yaparak yardım istedi. İstediği evin fotoğrafını paylaşan Akalın, "Mehmet kardeşimiz için bu evden yaptırmak lazım sponsor bulursak süper olur" ifadelerini kullandı.

"BİZİ UTANDIRIN"

Akalın'ın sponsor aramak için yaptığı paylaşımı kısa sürede tepki çekti. Ünlü ismin yoğun konser maratonuna dikkat çeken birçok sosyal medya kullanıcısı, "Bir konser parasına şu evi yaptırırsın" ve "Siz sponsor olun ve bizi utandırın" yorumları yaptı.

DEMET AKALIN CEVAP VERDİ

Akalın'ın geçtiğimiz günlerde Seren Serengil'le Amerika'ya giderek alışveriş yapmasını hatırlatan kullanıcılar, tepkilerini dile getirince şarkıcıdan da cevap gecikmedi. Bir takipçisinin "Geçen hafta ABD'den resim atıyordun. Senin gidiş dönüş parana bu evden daha iyisini yapacağına inancımız tam. Sponsor arayarak gülünç duruma düşürmeyin kendinizi. Millet markete, pazara para bulamıyor sen fink atıp sponsor arıyorsun ayıptır" yorumuna sessiz kalamayan Akalın, "Utan ya şu yazdıklarından! 1 günde kaç para topladım haberin var mı? Allah ıslah etsin seni hatta etmesin" dedi.

Akalın, "Bir konserden milyonlar alan birinin basit bir prefabrik ev için sponsor araması enteresan" diyen takipçisine de "Yahu para topladık, niye sponsor bulunmasın. İçine her şeyi alacağız zaten bir sen zekisin" cevabını verdi.

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