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  • Demet Akalın 'Artık bir dur mu deseniz' diye sordu. Fahiş fiyat artışına sessiz kalamadı

Demet Akalın 'Artık bir dur mu deseniz' diye sordu. Fahiş fiyat artışına sessiz kalamadı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gündemi yakından takip ettiğini de bu mesajlarda gösteren şarkıcı Demet Akalın bu defa alüminyum folyoya geldiği iddia edilen zamla ilgili bir paylaşım yaptı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 23:40
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Sosyal medyadaki zam haberlerine kayıtsız kalamadı. Demet Akalın tepkisini gösterdi

Demet Akalın 'Artık bir dur mu deseniz' diye sordu. Fahiş fiyat artışına sessiz kalamadı
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Ülke ekonomisinin kötü gidişine dair sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılırken, marketteki fiyat etiketlerinin büyük bir hızla değiştiğini gösteren paylaşımlar öne çıkıyor.

Özellikle gündelik tüketime yönelik ürünlerde fahiş oranlarda yapılan zamlar söz konusu olduğunda büyük bir kesimden yapılan artışa dair tepki geliyor.

DEMET AKALIN DA KAYITSIZ KALAMADI

Son olarak alüminyum folyaya geldiği iddia edilen yüzde 290 oranındaki zamla ilgili sosyal medya paylaşımını sayfasına taşıyan Akalın, yaşanan duruma isyan etti. Başarılı şarkıcı, yapılan zamların kontrolden çıktığını "Artık bir dur mu deseniz acaba?" sözleriyle dile getirdi.

 

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Çetin Aydın
24.11.2022 00:35
Bir kısmı yabancı sermayeli bu marketlere "SERBEST PİYASA ! " şartlarını hazırlayanlar mı dur diyecek!  
 
yerli milli
23.11.2022 23:56
elektriğe, doğalgaza, akaryakıta gelen zamlara niye isyan etmiyor. aleminyum folyoyu ayda kaç defa kullanıyor? zaten yemek pişirmiyordur.  
 
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