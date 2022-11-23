Demet Akalın 'Artık bir dur mu deseniz' diye sordu. Fahiş fiyat artışına sessiz kalamadı

Ülke ekonomisinin kötü gidişine dair sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılırken, marketteki fiyat etiketlerinin büyük bir hızla değiştiğini gösteren paylaşımlar öne çıkıyor.

Özellikle gündelik tüketime yönelik ürünlerde fahiş oranlarda yapılan zamlar söz konusu olduğunda büyük bir kesimden yapılan artışa dair tepki geliyor.

DEMET AKALIN DA KAYITSIZ KALAMADI

Son olarak alüminyum folyaya geldiği iddia edilen yüzde 290 oranındaki zamla ilgili sosyal medya paylaşımını sayfasına taşıyan Akalın, yaşanan duruma isyan etti. Başarılı şarkıcı, yapılan zamların kontrolden çıktığını "Artık bir dur mu deseniz acaba?" sözleriyle dile getirdi.