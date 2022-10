﻿Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığında iki isim görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan göreve atama ve görevden alma kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili Mutalip Ünal ve Sermaye Piyasası Kurulu Üyesi Ali Akay görevden alındı. Onların yerlerine ise, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili olarak Enver Usca, Sermaye Piyasası Kurulu Üyesi olarak da Bülent Murat Haholu atandı.

Av. Dr. Enver USCA kimdir?

1975 yılında Silifke’de Mukaddem Mahallesi’nde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Silifke’de okudu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi’nde Ticaret Hukuku üzerine yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayarak Doktor ünvanını aldı. Master yapmak üzere bir süre Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde bulundu. İkinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü bitirdi.

Üniversitelerde Ticaret Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku üzerine dersler de veren Usca’nın çeşitli dergilerde yayımlanmış akademik çalışmaları bulunmaktadır.

1999 yılında Uzman Hukukçu Yardımcısı olarak başladığı Sermaye Piyasası Kurulu’ndaki mesleki kariyerine Uzman Hukukçu ve Başuzman Hukukçu olarak devam etti. Grup Başkanlığı ve Hukuk İşleri Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. Serap Usca ile evli olup Elif ve Mustafa adında iki çocuğu bulunmaktadır.

Bülent Murat Haholu kimdir?

1996 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1997 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nda Ortaklıklar Finansmanı Dairesi’nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2001 yılında Uzman olarak atandı. Daha sonra 2004 yılında Atılım Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi alanında MBA derecesi aldı.

2007 yılında American University Washington College of Law’da Business and Financial Regulation üzerine LL.M programını tamamladı. Kamuyu aydınlatma konusunda AB düzenlemelerinin ülkemiz mevzuatına alınmasına yönelik projelerde çalıştı. Ayrıca, menkul kıymetleştirme (securitization) üzerine mevzuat çalışmalarında görev alarak varlığa dayalı menkul kıymetler (asset backed securities), varlık teminatlı menkul kıymetler’in (asset covered bonds) ve kira sertifikalarının ülkemiz sermaye piyasalarına kazandırılmasını sağladı. 2009-2016 yılları arasında, Ortaklıklar Finansmanı Dairesi’nde kamunun aydınlatılmasından sorumlu birimde Grup Başkanı olarak görev yaptı. 2016-2017 yıllarında Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi’nde Daire Başkanı olarak görev yaptı.

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMUNA ATAMA

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyesi Muhammet Hüseyin Bilgiçoğlu görevden alındı. Boşalan koltuğuna ise Mete Saat atandı. Karar 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı. (İHA)